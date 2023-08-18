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Молдавия денонсирует соглашение с СНГ о погранвойсках - РИА Новости, 18.08.2023
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13:14 18.08.2023 (обновлено: 13:17 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/moldaviya-1890814320.html
Молдавия денонсирует соглашение с СНГ о погранвойсках
Молдавия денонсирует соглашение с СНГ о погранвойсках - РИА Новости, 18.08.2023
Молдавия денонсирует соглашение с СНГ о погранвойсках
Молдавия намерена денонсировать соглашение с СНГ, которое регулирует обеспечение пограничных войск вооружением и техникой, сообщила пресс-служба на сайте... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:14
2023-08-18T13:17
в мире
молдавия
снг
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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Молдавия намерена денонсировать соглашение с СНГ, которое регулирует обеспечение пограничных войск вооружением и техникой, сообщила пресс-служба на сайте парламента. "Молдавия денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения Пограничных войск стран-участниц Содружества Независимых Государств вооружением и военной техникой. Комиссия парламента по внешней политике и европейской интеграции утвердила консультативное заключение о денонсации соглашения", сообщается на сайте парламента. По мнению МВД, соглашение исчерпало свою актуальность для Молдавии вскоре после его заключения, поскольку не было реализовано на практике компетентными органами. На весенней сессии парламент денонсировал восемь соглашений, заключенных на платформе СНГ. Еще шесть проектов по денонсации зарегистрированы в законодательном собрании и должны быть рассмотрены депутатами. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, молдавия, снг
В мире, Молдавия, СНГ
Молдавия денонсирует соглашение с СНГ о погранвойсках

Молдавия денонсирует соглашение с СНГ об обеспечении погранвойск вооружением

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Молдавия намерена денонсировать соглашение с СНГ, которое регулирует обеспечение пограничных войск вооружением и техникой, сообщила пресс-служба на сайте парламента.
«
"Молдавия денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения Пограничных войск стран-участниц Содружества Независимых Государств вооружением и военной техникой. Комиссия парламента по внешней политике и европейской интеграции утвердила консультативное заключение о денонсации соглашения", сообщается на сайте парламента.
По мнению МВД, соглашение исчерпало свою актуальность для Молдавии вскоре после его заключения, поскольку не было реализовано на практике компетентными органами.
На весенней сессии парламент денонсировал восемь соглашений, заключенных на платформе СНГ. Еще шесть проектов по денонсации зарегистрированы в законодательном собрании и должны быть рассмотрены депутатами.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
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