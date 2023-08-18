https://ria.ru/20230818/moldaviya-1890814320.html

Молдавия денонсирует соглашение с СНГ о погранвойсках

Молдавия денонсирует соглашение с СНГ о погранвойсках - РИА Новости, 18.08.2023

Молдавия денонсирует соглашение с СНГ о погранвойсках

Молдавия намерена денонсировать соглашение с СНГ, которое регулирует обеспечение пограничных войск вооружением и техникой, сообщила пресс-служба на сайте... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:14

2023-08-18T13:14

2023-08-18T13:17

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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Молдавия намерена денонсировать соглашение с СНГ, которое регулирует обеспечение пограничных войск вооружением и техникой, сообщила пресс-служба на сайте парламента. "Молдавия денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения Пограничных войск стран-участниц Содружества Независимых Государств вооружением и военной техникой. Комиссия парламента по внешней политике и европейской интеграции утвердила консультативное заключение о денонсации соглашения", сообщается на сайте парламента. По мнению МВД, соглашение исчерпало свою актуальность для Молдавии вскоре после его заключения, поскольку не было реализовано на практике компетентными органами. На весенней сессии парламент денонсировал восемь соглашений, заключенных на платформе СНГ. Еще шесть проектов по денонсации зарегистрированы в законодательном собрании и должны быть рассмотрены депутатами. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, снг