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Почти 50 миллионов пользователей "Госуслуг" получили цифровой ОМС с января
Почти 50 миллионов пользователей "Госуслуг" получили цифровой ОМС с января - РИА Новости, 18.08.2023
Почти 50 миллионов пользователей "Госуслуг" получили цифровой ОМС с января
Почти 50 миллионов человек, половина пользователей "Госуслуг", получили цифровой полис ОМС с января 2023 года, говорится в официальном телеграм-канале Минцифры... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:27
2023-08-18T16:27
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти 50 миллионов человек, половина пользователей "Госуслуг", получили цифровой полис ОМС с января 2023 года, говорится в официальном телеграм-канале Минцифры РФ. "Почти 50 миллионов цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) получили граждане на "Госуслугах" с начала года. Это половина от всех пользователей портала. Всего на "Госуслугах" зарегистрировано более 100 миллионов человек", - следует из сообщения Минцифры. В сообщении говорится, что граждане, у которых нет полиса, могут подать заявление на "Госуслугах" и оформить электронный вариант. Чтобы полис подгрузился автоматически на портал, нужно дать согласие на получение данных из фонда ОМС в личном кабинете. С помощью полиса ОМС можно записываться к врачу, проходить обследования, лечиться в стационаре, вызывать врача на дом, делать сложные высокотехнологичные операции, бесплатно лечиться в частной клинике, если она участвует в программе ОМС. Уточняется, что жители новых регионов тоже могут получить цифровой полис на портале - электронный документ уже есть более чем у миллиона человек.
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общество, россия
Почти 50 миллионов пользователей "Госуслуг" получили цифровой ОМС с января
Почти 50 миллионов пользователей "Госуслуг" получили цифровой полис ОМС с января
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти 50 миллионов человек, половина пользователей "Госуслуг", получили цифровой полис ОМС с января 2023 года, говорится в официальном телеграм-канале Минцифры РФ.
"Почти 50 миллионов цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) получили граждане на "Госуслугах" с начала года. Это половина от всех пользователей портала. Всего на "Госуслугах" зарегистрировано более 100 миллионов человек", - следует из сообщения Минцифры.
В сообщении говорится, что граждане, у которых нет полиса, могут подать заявление на "Госуслугах" и оформить электронный вариант. Чтобы полис подгрузился автоматически на портал, нужно дать согласие на получение данных из фонда ОМС в личном кабинете.
С помощью полиса ОМС можно записываться к врачу, проходить обследования, лечиться в стационаре, вызывать врача на дом, делать сложные высокотехнологичные операции, бесплатно лечиться в частной клинике, если она участвует в программе ОМС.
Уточняется, что жители новых регионов тоже могут получить цифровой полис на портале - электронный документ уже есть более чем у миллиона человек.
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