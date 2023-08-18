https://ria.ru/20230818/mgpu-1890932007.html

Программы образования в МПГУ привлекли студентов с высоким баллом ЕГЭ

Программы образования в МПГУ привлекли студентов с высоким баллом ЕГЭ - РИА Новости, 18.08.2023

Программы образования в МПГУ привлекли студентов с высоким баллом ЕГЭ

Средний балл студентов, поступивших в Московский педагогический государственный университет (МПГУ) на программы базового высшего образования в рамках пилотного... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T20:17

2023-08-18T20:17

2023-08-18T20:17

год педагога и наставника

общество

образование

образование - общество

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863091673_0:36:3133:1798_1920x0_80_0_0_74eb7b7333e36a204868f2c5f7411da8.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Средний балл студентов, поступивших в Московский педагогический государственный университет (МПГУ) на программы базового высшего образования в рамках пилотного проекта по изменению системы высшего образования выше, чем у поступивших на программы бакалавриата и составляет 83 балла, сообщил РИА Новости ректор вуза Алексей Лубков. "Средний балл зачисленных на специальности базового высшего образования превысил аналогичный показатель поступивших на программы бакалавриата и составил 83 балла. Этот факт свидетельствует о заинтересованности абитуриентов в получении образования по новым стандартам", - сказал Лубков. По его словам, наиболее востребованными были шестилетние образовательные программы, предполагающие подготовку по истории, а также МПГУ, как и другие пять вузов-участников пилотного проекта, выполнил поручение самостоятельно разработать и утвердить образовательные стандарты и программы обучения. Лубков добавил, что на специальности базового высшего образования, прием на которые осуществлялся в рамках пилотного проекта - "История и Обществознание. Организация воспитательной деятельности", "Русский язык, Литература и История", "Начальное образование и История", "Иностранный язык (китайский) и Русский язык как иностранный", "Физика и информатика", "Дошкольное образование", "Практическая возрастная психология" было подано 5 194 заявлений и зачислено 175 абитуриентов. В целом, в рамках приемной кампании среди всех специальностей наибольшей востребованностью пользовались: Институт иностранных языков, Институт истории и политики, Институт педагогики и психологии, подчеркнул ректор. "Особое внимание мы уделяли поступающим на места в пределах отдельной квоты. Из 170 абитуриентов мы зачислили всех, кто подал оригиналы документов об образовании: пять участников специальной военной операции и 44 ребёнка участников СВО, а также 11 детей участников военных операций на территориях других государств. Наибольшей востребованностью пользовались: Институт иностранных языков, Институт истории и политики, Институт педагогики и психологии", - отметил Лубков. Кроме того, по словам ректора, из новых регионов России подали заявления об участии в конкурсе 104 человека, а из приграничных территорий было 898 абитуриентов, из них 309 человек из Белгородской области, 361 человек из Брянской и 228 из Курской, наибольшей востребованностью среди них пользовались Институт иностранных языков, Институт истории и политики, Институт педагогики и психологии. "В 2023 году мы ожидаем около 1000 иностранных обучающихся из КНР, стран СНГ, Вьетнама, Монголии, стран Ближнего Востока. Прием иностранцев ведется во все институты и факультеты МПГУ. Самыми популярными являются: Факультет музыкального искусства, Институт социально-гуманитарного образования, Художественно-графический факультет, Факультет начального образования, Институт иностранных языков, Институт филологии, Факультет дошкольной педагогики и психологии", - заключил Лубков. Президент России Владимир Путин в мае подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2023 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор