https://ria.ru/20230818/memorial-1890823225.html
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов - РИА Новости, 18.08.2023
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов
Мемориальная плита в честь четырех советских воинов установлена в расположенном на границе с Китаем северокорейском уезде Ыйджу по случаю 78-й годовщины... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:43
2023-08-18T13:43
2023-08-18T13:43
китай
россия
вонсан
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мемориальная плита в честь четырех советских воинов установлена в расположенном на границе с Китаем северокорейском уезде Ыйджу по случаю 78-й годовщины Освобождения Кореи, сообщило в пятницу в телеграм-канале посольство РФ в КНДР. "16 августа дипломаты посольства посетили братскую могилу советских воинов в живописном уезде Ыйджу, где накануне была установлена мемориальная плита, на которой увековечено имя одного из четырех похороненных там бойцов – старшины Василия Андреевича Исупова. Его имя удалось узнать благодаря архивным материалам Министерства обороны России", - говорится в публикации посольства. Помощь в установке памятного камня оказал Народный комитет провинции Северная Пхёнан. Работа по выяснению имен оставшихся трех неизвестных героев продолжается, подчеркнули в посольстве. Посол России в КНДР Александр Мацегора 16-17 августа также посетил братскую могилу советских воинов в Вонсане на восточном побережье страны и расположенный на северо-востоке в Хамхыне Мемориальный комплекс, где вместе с представителями МИД КНДР и провинциальных народных комитетов принял участие в церемониях возложения цветов. "В эти же дни дипломаты посольства отправились в города Нампхо и Синыйджу, уезды Тонрим и Ыйджу, чтобы почтить память советских воинов, отдавших свои жизни за свободу Кореи", - указали в посольстве.
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китай, россия, вонсан, александр мацегора
Китай, Россия, Вонсан, Александр Мацегора
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов
В Северной Корее появилась мемориальная плита в честь четырех советских воинов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Мемориальная плита в честь четырех советских воинов установлена в расположенном на границе с Китаем северокорейском уезде Ыйджу по случаю 78-й годовщины Освобождения Кореи, сообщило в пятницу в телеграм-канале
посольство РФ в КНДР.
"16 августа дипломаты посольства посетили братскую могилу советских воинов в живописном уезде Ыйджу, где накануне была установлена мемориальная плита, на которой увековечено имя одного из четырех похороненных там бойцов – старшины Василия Андреевича Исупова. Его имя удалось узнать благодаря архивным материалам Министерства обороны России", - говорится в публикации посольства.
Помощь в установке памятного камня оказал Народный комитет провинции Северная Пхёнан. Работа по выяснению имен оставшихся трех неизвестных героев продолжается, подчеркнули в посольстве.
Посол России в КНДР Александр Мацегора
16-17 августа также посетил братскую могилу советских воинов в Вонсане
на восточном побережье страны и расположенный на северо-востоке в Хамхыне Мемориальный комплекс, где вместе с представителями МИД КНДР и провинциальных народных комитетов принял участие в церемониях возложения цветов.
"В эти же дни дипломаты посольства отправились в города Нампхо и Синыйджу, уезды Тонрим и Ыйджу, чтобы почтить память советских воинов, отдавших свои жизни за свободу Кореи", - указали в посольстве.
В КНДР намерены дальше развивать сотрудничество в сфере обороны с Россией