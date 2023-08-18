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В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов - РИА Новости, 18.08.2023
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13:43 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/memorial-1890823225.html
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов - РИА Новости, 18.08.2023
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов
Мемориальная плита в честь четырех советских воинов установлена в расположенном на границе с Китаем северокорейском уезде Ыйджу по случаю 78-й годовщины... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:43
2023-08-18T13:43
китай
россия
вонсан
александр мацегора
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мемориальная плита в честь четырех советских воинов установлена в расположенном на границе с Китаем северокорейском уезде Ыйджу по случаю 78-й годовщины Освобождения Кореи, сообщило в пятницу в телеграм-канале посольство РФ в КНДР. "16 августа дипломаты посольства посетили братскую могилу советских воинов в живописном уезде Ыйджу, где накануне была установлена мемориальная плита, на которой увековечено имя одного из четырех похороненных там бойцов – старшины Василия Андреевича Исупова. Его имя удалось узнать благодаря архивным материалам Министерства обороны России", - говорится в публикации посольства. Помощь в установке памятного камня оказал Народный комитет провинции Северная Пхёнан. Работа по выяснению имен оставшихся трех неизвестных героев продолжается, подчеркнули в посольстве. Посол России в КНДР Александр Мацегора 16-17 августа также посетил братскую могилу советских воинов в Вонсане на восточном побережье страны и расположенный на северо-востоке в Хамхыне Мемориальный комплекс, где вместе с представителями МИД КНДР и провинциальных народных комитетов принял участие в церемониях возложения цветов. "В эти же дни дипломаты посольства отправились в города Нампхо и Синыйджу, уезды Тонрим и Ыйджу, чтобы почтить память советских воинов, отдавших свои жизни за свободу Кореи", - указали в посольстве.
https://ria.ru/20230815/sotrudnichestvo-1890257650.html
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китай, россия, вонсан, александр мацегора
Китай, Россия, Вонсан, Александр Мацегора
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов

В Северной Корее появилась мемориальная плита в честь четырех советских воинов

© Фото : Посольство России в КНДР / TelegramМемориальная плита в честь четырех советских воинов, установленная в северокорейском уезде Ыйджу по случаю 78-й годовщины Освобождения Кореи
Мемориальная плита в честь четырех советских воинов, установленная в северокорейском уезде Ыйджу по случаю 78-й годовщины Освобождения Кореи - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Посольство России в КНДР / Telegram
Мемориальная плита в честь четырех советских воинов, установленная в северокорейском уезде Ыйджу по случаю 78-й годовщины Освобождения Кореи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мемориальная плита в честь четырех советских воинов установлена в расположенном на границе с Китаем северокорейском уезде Ыйджу по случаю 78-й годовщины Освобождения Кореи, сообщило в пятницу в телеграм-канале посольство РФ в КНДР.
"16 августа дипломаты посольства посетили братскую могилу советских воинов в живописном уезде Ыйджу, где накануне была установлена мемориальная плита, на которой увековечено имя одного из четырех похороненных там бойцов – старшины Василия Андреевича Исупова. Его имя удалось узнать благодаря архивным материалам Министерства обороны России", - говорится в публикации посольства.
Помощь в установке памятного камня оказал Народный комитет провинции Северная Пхёнан. Работа по выяснению имен оставшихся трех неизвестных героев продолжается, подчеркнули в посольстве.
Посол России в КНДР Александр Мацегора 16-17 августа также посетил братскую могилу советских воинов в Вонсане на восточном побережье страны и расположенный на северо-востоке в Хамхыне Мемориальный комплекс, где вместе с представителями МИД КНДР и провинциальных народных комитетов принял участие в церемониях возложения цветов.
"В эти же дни дипломаты посольства отправились в города Нампхо и Синыйджу, уезды Тонрим и Ыйджу, чтобы почтить память советских воинов, отдавших свои жизни за свободу Кореи", - указали в посольстве.
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