https://ria.ru/20230818/melkonyants-1890900378.html

Суд арестовал сопредседателя движения "Голос"*

Суд арестовал сопредседателя движения "Голос"* - РИА Новости, 18.08.2023

Суд арестовал сопредседателя движения "Голос"*

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:08

2023-08-18T17:08

2023-08-18T17:15

"голос"

происшествия

россия

григорий мельконьянц

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца, передает корреспондент РИА Новости.Дело возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с Европейской комиссией по наблюдению за выборами. Накануне Мельконьянцу было предъявлено обвинение, следствие попросило о его аресте."Постановление следователя удовлетворить", - огласила судья Наталия Дударь. Как заявил следователь в суде, "Мельконьянц, находясь на свободе, может попытаться скрыться от следствия и суда, а также имеет международные связи", в связи с чем настаивал на избрании ареста до 17 октября включительно. Прокурор поддержал его.Мельконьянц попросил судью отказать следователю в удовлетворении ходатайства. Он заметил, что в материалах следствия приведены расшифровки его выступлений на "разных круглых столах", причем там есть также "реплики председателя ЦИК Эллы Памфиловой" - и как это соотносится с организацией работы нежелательной организации, недоумевал обвиняемый. Его адвокат Михаил Бирюков ссылался на решение Кировского областного суда и постановление Центрального суда Барнаула, согласно которым общественное движение "Голос"* не входит в движение ЭНЕМО (Европейская сеть по наблюдению за выборами). Бирюков настаивал, что Мельконьянц пользуется авторитетом и уважением среди депутатов и сотрудников ЦИК, и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определённых действий.Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.* Организация, выполняющая функции иностранного агента

https://ria.ru/20230817/delo-1890614689.html

https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

"голос", происшествия, россия, григорий мельконьянц