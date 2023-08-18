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В Красноярском крае ищут бродившего по селу медведя - РИА Новости, 18.08.2023
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09:19 18.08.2023 (обновлено: 09:23 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/medved-1890749739.html
В Красноярском крае ищут бродившего по селу медведя
В Красноярском крае ищут бродившего по селу медведя - РИА Новости, 18.08.2023
В Красноярском крае ищут бродившего по селу медведя
Молодой медведь был замечен на улицах села Новобирилюссы на западе Красноярского края, сообщает администрация Бирилюсского района на странице в "ВКонтакте". РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T09:19
2023-08-18T09:23
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Молодой медведь был замечен на улицах села Новобирилюссы на западе Красноярского края, сообщает администрация Бирилюсского района на странице в "ВКонтакте". По ее данным, первое сообщение о замеченном хищнике поступило в районную ЕДДС в ночь на 13 августа. Сотрудники полиции незамедлительно выехали патрулировать населенный пункт для подтверждения информации. "В настоящее время поиском медведя продолжают заниматься сотрудники полиции, охотнадзора, а также группа лиц, представляющих районное охотсообщество. Сообщения о передвижениях медведя не остаются без внимания всех компетентных органов. Отметим, что медведица с двумя медвежатами, по данным сотрудников полиции, давно покинула населенный пункт. В пределах села сейчас бродит молодой медведь (пестун), которого, скорее всего, отбила медведица", - говорится в сообщении. Власти предупреждают жителей от попыток самостоятельно отловить медведя и просят сообщать в полицию или ЕДДС о местах, где он был замечен.
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае ищут бродившего по селу медведя

Полиция и охотники ищут бродившего по красноярскому селу Новобирилюссы медведя

© Администрация Бирилюсского района / ВКонтактеМедведь, попавший в кадр камеры видеонаблюдения в селе Новобирилюссы
Медведь, попавший в кадр камеры видеонаблюдения в селе Новобирилюссы
© Администрация Бирилюсского района / ВКонтакте
Медведь, попавший в кадр камеры видеонаблюдения в селе Новобирилюссы
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Молодой медведь был замечен на улицах села Новобирилюссы на западе Красноярского края, сообщает администрация Бирилюсского района на странице в "ВКонтакте".
По ее данным, первое сообщение о замеченном хищнике поступило в районную ЕДДС в ночь на 13 августа. Сотрудники полиции незамедлительно выехали патрулировать населенный пункт для подтверждения информации.
«
"В настоящее время поиском медведя продолжают заниматься сотрудники полиции, охотнадзора, а также группа лиц, представляющих районное охотсообщество. Сообщения о передвижениях медведя не остаются без внимания всех компетентных органов. Отметим, что медведица с двумя медвежатами, по данным сотрудников полиции, давно покинула населенный пункт. В пределах села сейчас бродит молодой медведь (пестун), которого, скорее всего, отбила медведица", - говорится в сообщении.
Власти предупреждают жителей от попыток самостоятельно отловить медведя и просят сообщать в полицию или ЕДДС о местах, где он был замечен.
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