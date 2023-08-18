https://ria.ru/20230818/lnr-1890788406.html
Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики
Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики - РИА Новости, 18.08.2023
Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики
Народный совет Луганской Народной Республики принял закон, по которому депутаты изберут главу региона, сообщил председатель совета Денис Мирошниченко, его слова РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:45
2023-08-18T11:45
2023-08-18T12:15
политика
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Народный совет Луганской Народной Республики принял закон, по которому депутаты изберут главу региона, сообщил председатель совета Денис Мирошниченко, его слова привела пресс-служба в телеграм-канале."Глава ЛНР избирается депутатами Народного совета ЛНР из числа трех кандидатов, представленных президентом России", — говорится в заявлении.Избрание руководителя региона проходит тайно.Единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября. Как сообщали в ЦИК, запланированы выборы 20 губернаторов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.Луганская Народная Республика вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.
https://ria.ru/20230817/lnr-1890557626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, луганская народная республика, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Россия
Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики
Глава ЛНР избирается из трех кандидатов, представленных президентом России