https://ria.ru/20230818/lnr-1890788406.html

Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики

Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики - РИА Новости, 18.08.2023

Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики

Народный совет Луганской Народной Республики принял закон, по которому депутаты изберут главу региона, сообщил председатель совета Денис Мирошниченко, его слова РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:45

2023-08-18T11:45

2023-08-18T12:15

политика

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Народный совет Луганской Народной Республики принял закон, по которому депутаты изберут главу региона, сообщил председатель совета Денис Мирошниченко, его слова привела пресс-служба в телеграм-канале."Глава ЛНР избирается депутатами Народного совета ЛНР из числа трех кандидатов, представленных президентом России", — говорится в заявлении.Избрание руководителя региона проходит тайно.Единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября. Как сообщали в ЦИК, запланированы выборы 20 губернаторов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.Луганская Народная Республика вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.

https://ria.ru/20230817/lnr-1890557626.html

луганская народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, луганская народная республика, россия