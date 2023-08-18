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Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики - РИА Новости, 18.08.2023
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11:45 18.08.2023 (обновлено: 12:15 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/lnr-1890788406.html
Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики
Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики - РИА Новости, 18.08.2023
Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики
Народный совет Луганской Народной Республики принял закон, по которому депутаты изберут главу региона, сообщил председатель совета Денис Мирошниченко, его слова РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:45
2023-08-18T12:15
политика
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Народный совет Луганской Народной Республики принял закон, по которому депутаты изберут главу региона, сообщил председатель совета Денис Мирошниченко, его слова привела пресс-служба в телеграм-канале."Глава ЛНР избирается депутатами Народного совета ЛНР из числа трех кандидатов, представленных президентом России", — говорится в заявлении.Избрание руководителя региона проходит тайно.Единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября. Как сообщали в ЦИК, запланированы выборы 20 губернаторов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.Луганская Народная Республика вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.
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политика, луганская народная республика, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Россия
Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики

Глава ЛНР избирается из трех кандидатов, представленных президентом России

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России в Луганске
Флаг России в Луганске - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Народный совет Луганской Народной Республики принял закон, по которому депутаты изберут главу региона, сообщил председатель совета Денис Мирошниченко, его слова привела пресс-служба в телеграм-канале.
«
"Глава ЛНР избирается депутатами Народного совета ЛНР из числа трех кандидатов, представленных президентом России", — говорится в заявлении.
Избрание руководителя региона проходит тайно.
Единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября. Как сообщали в ЦИК, запланированы выборы 20 губернаторов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
Луганская Народная Республика вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.
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