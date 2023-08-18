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МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве
МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве - РИА Новости, 18.08.2023
МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве
Спасатели предупредили о прогнозируемом ливне во второй половине дня в пятницу в Москве, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:50
2023-08-18T14:50
2023-08-18T14:50
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о прогнозируемом ливне во второй половине дня в пятницу в Москве, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15 до 23 часов 18 августа местами по городу Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20230726/liven-1886489566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве
МЧС: с 15 до 23 часов в Москве местами ожидаются сильные ливни