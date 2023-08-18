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МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве - РИА Новости, 18.08.2023
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14:50 18.08.2023
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МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве
МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве - РИА Новости, 18.08.2023
МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве
Спасатели предупредили о прогнозируемом ливне во второй половине дня в пятницу в Москве, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:50
2023-08-18T14:50
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о прогнозируемом ливне во второй половине дня в пятницу в Москве, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15 до 23 часов 18 августа местами по городу Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве

МЧС: с 15 до 23 часов в Москве местами ожидаются сильные ливни

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о прогнозируемом ливне во второй половине дня в пятницу в Москве, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15 до 23 часов 18 августа местами по городу Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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