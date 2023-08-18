https://ria.ru/20230818/liven-1890843945.html

МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве

МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве - РИА Новости, 18.08.2023

МЧС предупредило о ливне во второй половине дня в пятницу в Москве

Спасатели предупредили о прогнозируемом ливне во второй половине дня в пятницу в Москве, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:50

2023-08-18T14:50

2023-08-18T14:50

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о прогнозируемом ливне во второй половине дня в пятницу в Москве, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15 до 23 часов 18 августа местами по городу Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20230726/liven-1886489566.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр