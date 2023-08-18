https://ria.ru/20230818/krym-1890775787.html

Американский журналист разоблачил ложь Киева с помощью видео

Американский журналист разоблачил ложь Киева с помощью видео - РИА Новости, 18.08.2023

Американский журналист разоблачил ложь Киева с помощью видео

Обстановка на Крымском мосту оживленная, что абсолютно противоречит утверждениям Киева, заявил корреспондент YouTube-канала Redacted Патрик Ланкастер, показав... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:11

2023-08-18T11:11

2023-08-18T11:46

в мире

киев

украина

россия

патрик ланкастер

владимир путин

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Обстановка на Крымском мосту оживленная, что абсолютно противоречит утверждениям Киева, заявил корреспондент YouTube-канала Redacted Патрик Ланкастер, показав кадры оттуда.По его словам, движение восстановлено, хоть оно и не такое интенсивное, как раньше. Он напомнил, что при последней атаке погибла семейная пара, а их дочь пострадала. И на этом фоне Киев заявляет о своей "победе", отметил журналист."Ну что же, мы показали вам, что смогли, на Крымском мосту. Ситуация совсем не такая, какой ее хотела бы видеть Украина", — заключил он.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20230816/kadry-1890422256.html

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в мире, киев, украина, россия, патрик ланкастер, владимир путин