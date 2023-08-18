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В Москве рассказали, куда отправляются туристы на теплоходах из столицы
В Москве рассказали, куда отправляются туристы на теплоходах из столицы - РИА Новости, 18.08.2023
В Москве рассказали, куда отправляются туристы на теплоходах из столицы
Самыми востребованными направлениями для теплоходных круизов из Москвы в этом году стали Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Мышкин, сообщил глава... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T01:51
2023-08-18T01:51
2023-08-18T01:51
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максим ликсутов
северный речной вокзал
южный речной вокзал
круизы
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Самыми востребованными направлениями для теплоходных круизов из Москвы в этом году стали Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Мышкин, сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов."Круизные маршруты набирают популярность — из столицы суда идут до 30 городов России, – написал он в телеграм-канале ведомства. – Всего с начала навигационного сезона причалы Южного и Северного речных вокзалов приняли и отправили более 1 200 теплоходов. На борту уже побывали более 200 тысяч пассажиров. Мы продолжаем развивать туристические перевозки и речной транспорт по задаче мэра Москвы Сергея Собянина".В дептрансе напомнили, что в эти выходные туристы, выбирая круизы из Москвы, могут увидеть величественную архитектуру Санкт-Петербурга, Казанский кремль и исторические достопримечательности других городов.
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В Москве рассказали, куда отправляются туристы на теплоходах из столицы
Из Москвы на теплоходах туристы обычно едут в Петербург, Казань, Нижний Новгород