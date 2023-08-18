https://ria.ru/20230818/kruizy-1890576281.html

В Москве рассказали, куда отправляются туристы на теплоходах из столицы

В Москве рассказали, куда отправляются туристы на теплоходах из столицы - РИА Новости, 18.08.2023

В Москве рассказали, куда отправляются туристы на теплоходах из столицы

Самыми востребованными направлениями для теплоходных круизов из Москвы в этом году стали Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Мышкин, сообщил глава... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T01:51

2023-08-18T01:51

2023-08-18T01:51

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южный речной вокзал

круизы

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Самыми востребованными направлениями для теплоходных круизов из Москвы в этом году стали Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Мышкин, сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов."Круизные маршруты набирают популярность — из столицы суда идут до 30 городов России, – написал он в телеграм-канале ведомства. – Всего с начала навигационного сезона причалы Южного и Северного речных вокзалов приняли и отправили более 1 200 теплоходов. На борту уже побывали более 200 тысяч пассажиров. Мы продолжаем развивать туристические перевозки и речной транспорт по задаче мэра Москвы Сергея Собянина".В дептрансе напомнили, что в эти выходные туристы, выбирая круизы из Москвы, могут увидеть величественную архитектуру Санкт-Петербурга, Казанский кремль и исторические достопримечательности других городов.

https://ria.ru/20230731/batumi-1887303193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, максим ликсутов , северный речной вокзал, южный речной вокзал, круизы