Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/koronavirus-1890935514.html
В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса
В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса - РИА Новости, 18.08.2023
В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании, говорится в заявлении британского Агентства по... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T20:35
2023-08-18T20:35
великобритания
сша
дания
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834494339_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_c16699785134203c786f9ac30e752fe8.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании, говорится в заявлении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в пятницу на сайте правительства страны. Ранее сообщалось, что этот вариант был обнаружен в США, Дании и Израиле. "Этот вариант был обнаружен в Великобритании в пятницу 18 августа… В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании", - говорится в документе. Новый вариант коронавируса имеет "большое число мутаций", однако пока Агентство располагает недостаточным количеством данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания. По информации газеты Guardian, новый вариант имеет "более 30 мутаций в шиповидном белке". На настоящий момент в мире обнаружено шесть случаев заболевания BA.2.86 в четырех странах, UKHSA продолжит тщательно отслеживать ситуацию, отмечается в заявлении. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант COVID-19 BA.2.86 "находится под наблюдением" из-за большого количества мутаций.
https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
великобритания
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834494339_325:0:2657:1749_1920x0_80_0_0_c9afe602a6e8e34123899cfd7a2975d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, сша, дания, воз, в мире
Великобритания, США, Дания, ВОЗ, В мире
В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса

В Британии впервые обнаружили новый вариант коронавируса с десятками мутаций

© AP Photo / Charles KrupaИспытательной лаборатория COVID-19
Испытательной лаборатория COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Испытательной лаборатория COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании, говорится в заявлении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.
Ранее сообщалось, что этот вариант был обнаружен в США, Дании и Израиле.
Пробирки для экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис"
10 августа, 12:02
"Этот вариант был обнаружен в Великобритании в пятницу 18 августа… В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании", - говорится в документе.
Новый вариант коронавируса имеет "большое число мутаций", однако пока Агентство располагает недостаточным количеством данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания. По информации газеты Guardian, новый вариант имеет "более 30 мутаций в шиповидном белке".
На настоящий момент в мире обнаружено шесть случаев заболевания BA.2.86 в четырех странах, UKHSA продолжит тщательно отслеживать ситуацию, отмечается в заявлении.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант COVID-19 BA.2.86 "находится под наблюдением" из-за большого количества мутаций.
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование
16 января, 03:31
 
ВеликобританияСШАДанияВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала