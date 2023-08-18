https://ria.ru/20230818/koronavirus-1890935514.html

В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса

В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса - РИА Новости, 18.08.2023

В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании, говорится в заявлении британского Агентства по... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T20:35

2023-08-18T20:35

2023-08-18T20:35

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании, говорится в заявлении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в пятницу на сайте правительства страны. Ранее сообщалось, что этот вариант был обнаружен в США, Дании и Израиле. "Этот вариант был обнаружен в Великобритании в пятницу 18 августа… В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании", - говорится в документе. Новый вариант коронавируса имеет "большое число мутаций", однако пока Агентство располагает недостаточным количеством данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания. По информации газеты Guardian, новый вариант имеет "более 30 мутаций в шиповидном белке". На настоящий момент в мире обнаружено шесть случаев заболевания BA.2.86 в четырех странах, UKHSA продолжит тщательно отслеживать ситуацию, отмечается в заявлении. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант COVID-19 BA.2.86 "находится под наблюдением" из-за большого количества мутаций.

https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html

https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

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великобритания, сша, дания, воз, в мире