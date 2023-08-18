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В Гааге радикалы разорвали Коран перед посольством Турции - РИА Новости, 18.08.2023
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23:55 18.08.2023 (обновлено: 23:58 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/koran-1890952550.html
В Гааге радикалы разорвали Коран перед посольством Турции
В Гааге радикалы разорвали Коран перед посольством Турции - РИА Новости, 18.08.2023
В Гааге радикалы разорвали Коран перед посольством Турции
Группа нидерландских ультраправых в ходе манифестации перед посольством Турции в Гааге разорвали и растоптали Коран, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T23:55
2023-08-18T23:58
в мире
гаага
турция
швеция
организация исламского сотрудничества
нидерланды
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Группа нидерландских ультраправых в ходе манифестации перед посольством Турции в Гааге разорвали и растоптали Коран, передает агентство Франс Пресс. Отмечается, что книгу разорвал лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд. Его действия вызвали гнев около 50 участников контрдемонстрации, путь к посольству которым заблокировали примерно 20 полицейских. Когда Вагенсвельд разорвал Коран, некоторые протестующие начали бросать в него камни. Затем они пытались догнать уходящего радикала, но правоохранители им помешали. Согласно агентству, мэр Гааги Ян ван Занен заявил, что городской совет Гааги дистанцируется от действий, которые не соответствуют ценностям "уважительного и инклюзивного" города. Однако, добавил он, закон страны не позволяет ему запрещать подобные мероприятия. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230818/koran-1890902524.html
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в мире, гаага, турция, швеция, организация исламского сотрудничества, нидерланды
В мире, Гаага, Турция, Швеция, Организация исламского сотрудничества, Нидерланды
В Гааге радикалы разорвали Коран перед посольством Турции

Франс Пресс: нидерландские ультраправые разорвали Коран перед посольством Турции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонная полиция в Гааге
Конная полиция в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Конная полиция в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Группа нидерландских ультраправых в ходе манифестации перед посольством Турции в Гааге разорвали и растоптали Коран, передает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что книгу разорвал лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд. Его действия вызвали гнев около 50 участников контрдемонстрации, путь к посольству которым заблокировали примерно 20 полицейских. Когда Вагенсвельд разорвал Коран, некоторые протестующие начали бросать в него камни. Затем они пытались догнать уходящего радикала, но правоохранители им помешали.
Согласно агентству, мэр Гааги Ян ван Занен заявил, что городской совет Гааги дистанцируется от действий, которые не соответствуют ценностям "уважительного и инклюзивного" города. Однако, добавил он, закон страны не позволяет ему запрещать подобные мероприятия.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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В миреГаагаТурцияШвецияОрганизация исламского сотрудничестваНидерланды
 
 
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