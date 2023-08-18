https://ria.ru/20230818/kontrnastuplenie-1890906891.html

СМИ: в США усомнились в возможности успеха украинского контрнаступления

СМИ: в США усомнились в возможности успеха украинского контрнаступления - РИА Новости, 18.08.2023

СМИ: в США усомнились в возможности успеха украинского контрнаступления

Американские военные сомневаются в возможности успеха украинского контрнаступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц в военной... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:39

2023-08-18T17:39

2023-08-18T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские военные сомневаются в возможности успеха украинского контрнаступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц в военной сфере. "Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству", - заявил телеканалу американский военный чиновник. Как подчеркивает телеканал, за десять недель боев линии фронта остаются неизменными. При этом, как отмечают аналитики, чем дольше украинское контрнаступление будет продолжаться без значимых приобретений, тем выше шанс его провала, указывает CNN. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр