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СМИ: в США усомнились в возможности успеха украинского контрнаступления - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/kontrnastuplenie-1890906891.html
СМИ: в США усомнились в возможности успеха украинского контрнаступления
СМИ: в США усомнились в возможности успеха украинского контрнаступления - РИА Новости, 18.08.2023
СМИ: в США усомнились в возможности успеха украинского контрнаступления
Американские военные сомневаются в возможности успеха украинского контрнаступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц в военной... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:39
2023-08-18T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские военные сомневаются в возможности успеха украинского контрнаступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц в военной сфере. "Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству", - заявил телеканалу американский военный чиновник. Как подчеркивает телеканал, за десять недель боев линии фронта остаются неизменными. При этом, как отмечают аналитики, чем дольше украинское контрнаступление будет продолжаться без значимых приобретений, тем выше шанс его провала, указывает CNN. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в США усомнились в возможности успеха украинского контрнаступления

CNN: американские военные усомнились в возможности успеха контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские военные сомневаются в возможности успеха украинского контрнаступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц в военной сфере.
"Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству", - заявил телеканалу американский военный чиновник. Как подчеркивает телеканал, за десять недель боев линии фронта остаются неизменными. При этом, как отмечают аналитики, чем дольше украинское контрнаступление будет продолжаться без значимых приобретений, тем выше шанс его провала, указывает CNN.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Запад устал. Украину готовят к поражению
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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