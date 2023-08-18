СМИ: в США усомнились в возможности успеха украинского контрнаступления
CNN: американские военные усомнились в возможности успеха контрнаступления ВСУ
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские военные сомневаются в возможности успеха украинского контрнаступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц в военной сфере.
"Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству", - заявил телеканалу американский военный чиновник. Как подчеркивает телеканал, за десять недель боев линии фронта остаются неизменными. При этом, как отмечают аналитики, чем дольше украинское контрнаступление будет продолжаться без значимых приобретений, тем выше шанс его провала, указывает CNN.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".