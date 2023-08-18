https://ria.ru/20230818/kompleks-1890750995.html

На "Армии-2023" показали комплекс для проверки эффективности защиты от БПЛА

На "Армии-2023" показали комплекс для проверки эффективности защиты от БПЛА - РИА Новости, 18.08.2023

На "Армии-2023" показали комплекс для проверки эффективности защиты от БПЛА

Группа "Федеральная технологическая компания" (ФТК) представила на форуме "Армия-2023" комплекс "Панорама-500", с помощью которого можно проверять, насколько... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T09:26

2023-08-18T09:26

2023-08-18T09:26

безопасность

технологии

кубинка

форум "армия — 2023"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890749275_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_baf9a38385dc65d2bab6502cc8b72617.jpg

КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Группа "Федеральная технологическая компания" (ФТК) представила на форуме "Армия-2023" комплекс "Панорама-500", с помощью которого можно проверять, насколько эффективными будут на каждом конкретном объекте системы защиты от беспилотников, а также какие зачастую невидимые для человеческого глаза факторы снижают эту эффективность, сообщили журналистам в пресс-службе ФТК. "Программно-аппаратный комплекс для анализа сигналов БПЛА "Панорама-А500", с расширенным программным обеспечением, позволит проводить эффективную оценку всех существующих на рынке решений для защиты объектов промышленной и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Оборудование представлено на стенде Агентства стратегических инициатив (АСИ) на форуме "Армия-2023", оно представляет собой мобильную систему, все приборы которой размещены в небольшом кейсе. С его помощью можно проводить глубокие исследования электромагнитной обстановки вокруг объектов, которые нужно защитить, чтобы понять, не будут ли мешать работе друг друга системы защиты и радиоэлектронное оборудование, которое уже установлено на прикрываемых территориях. Комплекс также способен оценить, как влияют на качество работы средств радиоподавления БПЛА рельеф местности и климатические условия. "В условиях отсутствия единых стандартов оценки эффективности систем подавления БПЛА выявление уязвимостей является одной из приоритетных задач при организации технического обеспечения защиты от БПЛА. Представленный нами комплекс позволит не только повысить качество работы оборудования, но и предоставить заказчику информацию о его возможных уязвимостях", – подчеркнул председатель правления Группы ФТК Иван Поминов. Разработчики утверждают, что специалисты служб безопасности и силовых ведомств смогут пользоваться программно-аппаратным комплексом для формирования моделей угроз, а также для оценки защищенности прикрываемых объектов и территорий. Кроме того, российские производители смогут с его помощью анализировать реальные возможности своих средств защиты от дронов. Как отметили в пресс-службе компании, комплекс уже используется специалистами Группы ФТК как на частных, так и на государственных объектах, а интерес к услугам выездной оценки технических возможностей оборудования проявляют представители служб безопасности, частных охранных организаций и силовых ведомств. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890558706.html

https://ria.ru/20230817/operatory-1890557823.html

кубинка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, кубинка, форум "армия — 2023", россия