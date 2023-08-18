https://ria.ru/20230818/komissiya-1890798772.html

"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро

"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро - РИА Новости, 18.08.2023

"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро

"Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро, следует из информации, опубликованной на сайте кредитной организации. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:14

2023-08-18T12:14

2023-08-18T12:14

экономика

юникредит банк

тинькофф. кредитные системы

райффайзенбанк

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро, следует из информации, опубликованной на сайте кредитной организации. "Уважаемые клиенты! С 28 августа 2023 года "Юникредит банк" вносит изменения в "Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов банка", - говорится в сообщении. "Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета в иностранной валюте/валюте Российской Федерации... 5%", - уточняется на странице с тарифной политикой банка. Также отмечается, что возможность приема наличных денежных средств в долларах или евро в сумме свыше 100 тысяч определяется по согласованию с банком. Это не первый банк, ужесточивший условия внесения наличной иностранной валюты. Так, в начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10% увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа ввел комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.

https://ria.ru/20230804/perevody-1888259321.html

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экономика, юникредит банк, тинькофф. кредитные системы, райффайзенбанк