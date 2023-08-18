https://ria.ru/20230818/komissiya-1890798772.html
"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро
"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро - РИА Новости, 18.08.2023
"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро
"Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро, следует из информации, опубликованной на сайте кредитной организации. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:14
2023-08-18T12:14
2023-08-18T12:14
экономика
юникредит банк
тинькофф. кредитные системы
райффайзенбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72806/53/728065301_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1c8c2381bcb6cc7baaa70a38151dd91f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро, следует из информации, опубликованной на сайте кредитной организации. "Уважаемые клиенты! С 28 августа 2023 года "Юникредит банк" вносит изменения в "Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов банка", - говорится в сообщении. "Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета в иностранной валюте/валюте Российской Федерации... 5%", - уточняется на странице с тарифной политикой банка. Также отмечается, что возможность приема наличных денежных средств в долларах или евро в сумме свыше 100 тысяч определяется по согласованию с банком. Это не первый банк, ужесточивший условия внесения наличной иностранной валюты. Так, в начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10% увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа ввел комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.
https://ria.ru/20230804/perevody-1888259321.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72806/53/728065301_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b85788ac87ef38722964bd3fa9d19296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юникредит банк, тинькофф. кредитные системы, райффайзенбанк
Экономика, ЮниКредит Банк, Тинькофф. Кредитные Системы, Райффайзенбанк
"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро
"Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию 5% на внесение наличной валюты