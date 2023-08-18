Рейтинг@Mail.ru
"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/komissiya-1890798772.html
"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро
"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро - РИА Новости, 18.08.2023
"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро
"Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро, следует из информации, опубликованной на сайте кредитной организации. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:14
2023-08-18T12:14
экономика
юникредит банк
тинькофф. кредитные системы
райффайзенбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72806/53/728065301_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1c8c2381bcb6cc7baaa70a38151dd91f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро, следует из информации, опубликованной на сайте кредитной организации. "Уважаемые клиенты! С 28 августа 2023 года "Юникредит банк" вносит изменения в "Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов банка", - говорится в сообщении. "Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета в иностранной валюте/валюте Российской Федерации... 5%", - уточняется на странице с тарифной политикой банка. Также отмечается, что возможность приема наличных денежных средств в долларах или евро в сумме свыше 100 тысяч определяется по согласованию с банком. Это не первый банк, ужесточивший условия внесения наличной иностранной валюты. Так, в начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10% увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа ввел комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.
https://ria.ru/20230804/perevody-1888259321.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72806/53/728065301_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b85788ac87ef38722964bd3fa9d19296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, юникредит банк, тинькофф. кредитные системы, райффайзенбанк
Экономика, ЮниКредит Банк, Тинькофф. Кредитные Системы, Райффайзенбанк
"Юникредит банк" введет комиссию на внесение наличных долларов и евро

"Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию 5% на внесение наличной валюты

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРабота "ЮниКредит Банка"
Работа ЮниКредит Банка - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Работа "ЮниКредит Банка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро, следует из информации, опубликованной на сайте кредитной организации.
«
"Уважаемые клиенты! С 28 августа 2023 года "Юникредит банк" вносит изменения в "Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов банка", - говорится в сообщении.
"Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета в иностранной валюте/валюте Российской Федерации... 5%", - уточняется на странице с тарифной политикой банка.
Также отмечается, что возможность приема наличных денежных средств в долларах или евро в сумме свыше 100 тысяч определяется по согласованию с банком.
Это не первый банк, ужесточивший условия внесения наличной иностранной валюты. Так, в начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10% увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа ввел комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссии
4 августа, 17:57
 
ЭкономикаЮниКредит БанкТинькофф. Кредитные СистемыРайффайзенбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала