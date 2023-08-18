https://ria.ru/20230818/kiva-1890825779.html
На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы
На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы - РИА Новости, 18.08.2023
На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы
На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:51
2023-08-18T13:51
2023-08-18T13:51
специальная военная операция на украине
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украина
илья кива
верховная рада украины
государственное бюро расследований украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны, сообщает в пятницу Госбюро расследований (ГБР) в телеграм-канале. "ГБР предъявила (заочно - ред.) еще одно подозрение в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны экс-депутату Илье Киве. Он продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию", - говорится в сообщении. Украинское ведомство утверждает, что в своих многочисленных публикациях Кива якобы "создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти" и "пропагандировал целесообразность разрешения "противоречий" с применением военной силы". В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск. В марте ему офис генпрокурора Украины предъявил подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808056324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы
Госбюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело против Кивы