https://ria.ru/20230818/kiva-1890825779.html

На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы

На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы - РИА Новости, 18.08.2023

На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы

На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:51

2023-08-18T13:51

2023-08-18T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

илья кива

верховная рада украины

государственное бюро расследований украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны, сообщает в пятницу Госбюро расследований (ГБР) в телеграм-канале. "ГБР предъявила (заочно - ред.) еще одно подозрение в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны экс-депутату Илье Киве. Он продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию", - говорится в сообщении. Украинское ведомство утверждает, что в своих многочисленных публикациях Кива якобы "создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти" и "пропагандировал целесообразность разрешения "противоречий" с применением военной силы". В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск. В марте ему офис генпрокурора Украины предъявил подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808056324.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, илья кива, верховная рада украины, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр