Рейтинг@Mail.ru
На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/kiva-1890825779.html
На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы
На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы - РИА Новости, 18.08.2023
На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы
На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:51
2023-08-18T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илья кива
верховная рада украины
государственное бюро расследований украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891279_23:0:1129:622_1920x0_80_0_0_7d821d8cc9d5e94e060157ef3c8c7b37.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны, сообщает в пятницу Госбюро расследований (ГБР) в телеграм-канале. "ГБР предъявила (заочно - ред.) еще одно подозрение в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны экс-депутату Илье Киве. Он продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию", - говорится в сообщении. Украинское ведомство утверждает, что в своих многочисленных публикациях Кива якобы "создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти" и "пропагандировал целесообразность разрешения "противоречий" с применением военной силы". В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск. В марте ему офис генпрокурора Украины предъявил подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808056324.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891279_162:0:991:622_1920x0_80_0_0_88ad2ad0d55b25ac4ad949b825460e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, илья кива, верховная рада украины, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илья Кива, Верховная Рада Украины, Государственное бюро расследований Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы

Госбюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело против Кивы

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны, сообщает в пятницу Госбюро расследований (ГБР) в телеграм-канале.
"ГБР предъявила (заочно - ред.) еще одно подозрение в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны экс-депутату Илье Киве. Он продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию", - говорится в сообщении.
Украинское ведомство утверждает, что в своих многочисленных публикациях Кива якобы "создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти" и "пропагандировал целесообразность разрешения "противоречий" с применением военной силы".
В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск. В марте ему офис генпрокурора Украины предъявил подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.
Экс-министр обороны Украины Михаил Ежель - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене
8 августа 2022, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлья КиваВерховная Рада УкраиныГосударственное бюро расследований УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала