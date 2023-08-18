https://ria.ru/20230818/khatiko-1890935185.html
В Ялте увековечат память местного Хатико
В Ялте увековечат память местного Хатико - РИА Новости, 18.08.2023
В Ялте увековечат память местного Хатико
В Ялте установят скульптурную композицию местному поющему псу по кличке Мухтар, которого местные жители также прозвали Хатико, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T20:34
2023-08-18T20:34
2023-08-18T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. В Ялте установят скульптурную композицию местному поющему псу по кличке Мухтар, которого местные жители также прозвали Хатико, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Пса не стало в августе. Он считался одной из достопримечательностью города, был хорошо известен местным жителям и туристам, так как часто выступал вместе с уличным музыкантом. Зрителям казалось, что местный уличный пес подпевает музыкантам. "Жители Ялты обратились в администрацию с инициативой увековечить память пса. Это идея поддержана главой города", - сказали в пресс-службе. Скульптурную композицию планируется установить на набережной города, куда пес приходил многие годы, и ждал своего первого хозяина, за что его и прозвали Хатико.
https://ria.ru/20221206/khatiko-1836677442.html
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ялта, россия
В Ялте увековечат память местного Хатико
В Ялте установят скульптурную композицию местному поющему псу по кличке Мухтар
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. В Ялте установят скульптурную композицию местному поющему псу по кличке Мухтар, которого местные жители также прозвали Хатико, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Пса не стало в августе. Он считался одной из достопримечательностью города, был хорошо известен местным жителям и туристам, так как часто выступал вместе с уличным музыкантом. Зрителям казалось, что местный уличный пес подпевает музыкантам.
"Жители Ялты обратились в администрацию с инициативой увековечить память пса. Это идея поддержана главой города", - сказали в пресс-службе.
Скульптурную композицию планируется установить на набережной города, куда пес приходил многие годы, и ждал своего первого хозяина, за что его и прозвали Хатико.
Эксперт объяснила феномен "Хатико"