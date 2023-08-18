В Белоруссии заявили о желании Киева устроить катастрофу в Европе
Хренин: руководство Украины хочет спровоцировать глобальную катастрофу в Европе
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военно-политическое руководство Украины хочет спровоцировать глобальную катастрофу в Европе.
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"Сегодня все более отчетливо проявляется стремление военно-политического руководства Украины спровоцировать глобальную катастрофу в Европе", - сказал министр, выступая на пленарном заседании международного антифашистского конгресса в пятницу в Минске.
"В отношении способов ведения боевых действий киевским режимом можно прямо говорить о тотальных террористических практиках в отношении мирных граждан и объектов не только в России, но и Украине. Но даже фашисты по отношению к немцам - к собственным гражданам - подобного не практиковали", - добавил он.
Хренин заявил, что "украинский режим, руководствуясь указаниями своих западных кураторов, руками украинских неонацистских формирований осуществлял уничтожение русскоязычного населения в Донбассе и Крыму".
Он добавил, что также демонстративно стали ущемляться права русских на сохранение этнической идентичности и в прибалтийских государствах. "Предполагалось, что Россия увязнет в развязанных этнических конфликтах на ее границах и не сможет успешно развиваться, навсегда выпав из пула влиятельных международных игроков", - сказал белорусский министр.