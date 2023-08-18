https://ria.ru/20230818/katastrofa-1890803584.html

В Белоруссии заявили о желании Киева устроить катастрофу в Европе

В Белоруссии заявили о желании Киева устроить катастрофу в Европе - РИА Новости, 18.08.2023

В Белоруссии заявили о желании Киева устроить катастрофу в Европе

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военно-политическое руководство Украины хочет спровоцировать глобальную катастрофу в Европе. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:24

2023-08-18T12:24

2023-08-18T12:24

в мире

украина

белоруссия

виктор хренин

европа

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военно-политическое руководство Украины хочет спровоцировать глобальную катастрофу в Европе. "Сегодня все более отчетливо проявляется стремление военно-политического руководства Украины спровоцировать глобальную катастрофу в Европе", - сказал министр, выступая на пленарном заседании международного антифашистского конгресса в пятницу в Минске. "В отношении способов ведения боевых действий киевским режимом можно прямо говорить о тотальных террористических практиках в отношении мирных граждан и объектов не только в России, но и Украине. Но даже фашисты по отношению к немцам - к собственным гражданам - подобного не практиковали", - добавил он. Хренин заявил, что "украинский режим, руководствуясь указаниями своих западных кураторов, руками украинских неонацистских формирований осуществлял уничтожение русскоязычного населения в Донбассе и Крыму". Он добавил, что также демонстративно стали ущемляться права русских на сохранение этнической идентичности и в прибалтийских государствах. "Предполагалось, что Россия увязнет в развязанных этнических конфликтах на ее границах и не сможет успешно развиваться, навсегда выпав из пула влиятельных международных игроков", - сказал белорусский министр.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html

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в мире, украина, белоруссия, виктор хренин, европа