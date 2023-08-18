https://ria.ru/20230818/kanada-1890751156.html

Ночь днем и кровавое небо. В Канаде засняли пугающее природное явление

Ночь днем и кровавое небо. В Канаде засняли пугающее природное явление - РИА Новости, 18.08.2023

Ночь днем и кровавое небо. В Канаде засняли пугающее природное явление

Небо в канадском городе Йеллоунайф стало красным из-за смога от лесных пожаров, следует из видео очевидца, опубликованного Manila Bulletin. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T09:27

2023-08-18T09:27

2023-08-18T11:26

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Небо в канадском городе Йеллоунайф стало красным из-за смога от лесных пожаров, следует из видео очевидца, опубликованного Manila Bulletin."Это не фотошоп. Кажется, что сейчас ночь, однако сейчас день", — сказала девушка, записывающая ролик. На кадрах видна улица, горят фонари, все вокруг погружено в красный полумрак. Причиной этого стали лесные пожары, которые приближаются к городу.Накануне жителям Йеллоунайфа приказали эвакуироваться, в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20230817/pozhar-1890537446.html

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в мире, канада