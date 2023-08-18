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Ночь днем и кровавое небо. В Канаде засняли пугающее природное явление - РИА Новости, 18.08.2023
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09:27 18.08.2023 (обновлено: 11:26 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/kanada-1890751156.html
Ночь днем и кровавое небо. В Канаде засняли пугающее природное явление
Ночь днем и кровавое небо. В Канаде засняли пугающее природное явление - РИА Новости, 18.08.2023
Ночь днем и кровавое небо. В Канаде засняли пугающее природное явление
Небо в канадском городе Йеллоунайф стало красным из-за смога от лесных пожаров, следует из видео очевидца, опубликованного Manila Bulletin. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T09:27
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в мире
канада
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Небо в канадском городе Йеллоунайф стало красным из-за смога от лесных пожаров, следует из видео очевидца, опубликованного Manila Bulletin."Это не фотошоп. Кажется, что сейчас ночь, однако сейчас день", — сказала девушка, записывающая ролик. На кадрах видна улица, горят фонари, все вокруг погружено в красный полумрак. Причиной этого стали лесные пожары, которые приближаются к городу.Накануне жителям Йеллоунайфа приказали эвакуироваться, в городе действует режим чрезвычайной ситуации.
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в мире, канада
В мире, Канада
Ночь днем и кровавое небо. В Канаде засняли пугающее природное явление

В Канаде сняли на видео окрасившееся в красный цвет небо

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Небо в канадском городе Йеллоунайф стало красным из-за смога от лесных пожаров, следует из видео очевидца, опубликованного Manila Bulletin.
"Это не фотошоп. Кажется, что сейчас ночь, однако сейчас день", — сказала девушка, записывающая ролик.
На кадрах видна улица, горят фонари, все вокруг погружено в красный полумрак. Причиной этого стали лесные пожары, которые приближаются к городу.
Накануне жителям Йеллоунайфа приказали эвакуироваться, в городе действует режим чрезвычайной ситуации.
Последствия лесных пожаров на Канарах - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля
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