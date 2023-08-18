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В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16 - РИА Новости, 18.08.2023
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22:52 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/istrebiteli-1890947734.html
В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16
В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16 - РИА Новости, 18.08.2023
В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16
Первые американские истребители F-16 могут появиться на Украине в следующем году, но их освоение на достаточно высоком уровне займет до пяти лет в силу... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T22:52
2023-08-18T22:52
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
f-16
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Первые американские истребители F-16 могут появиться на Украине в следующем году, но их освоение на достаточно высоком уровне займет до пяти лет в силу неопытности местных кадров, цитирует издание Breaking Defense командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера. По его словам, Украина направляет учиться пилотированию F-16 молодых летчиков с практически нулевым налетом. "Им понадобится немного потренироваться на самолетах с пропеллерами, затем они отправятся во Францию летать на (реактивных учебно-боевых самолетах - ред.) Alpha Jet. Все это требует времени... Поэтому вы не увидите F-16 на Украине по меньшей мере до следующего года", - приводит издание слова генерала. Он добавил, что прежде, чем начать летать, украинцам предстоит пройти курсы английского языка в Великобритании. По мнению Хекера, формирование "пары экскадрилий" F-16 и доведение их до достаточно высокого уровня "готовности и профессионализма" займет годы. "На это может уйти четыре-пять лет", - цитирует его Breaking Defense. Белый дом в пятницу подтвердил, что даст согласие на передачу Украине истребителей F-16 из "третьих стран" после того, как летчики пройдут обучение. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, f-16
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, F-16
В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16

Генерал США: Украине понадобится до пяти лет для освоения истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Первые американские истребители F-16 могут появиться на Украине в следующем году, но их освоение на достаточно высоком уровне займет до пяти лет в силу неопытности местных кадров, цитирует издание Breaking Defense командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.
По его словам, Украина направляет учиться пилотированию F-16 молодых летчиков с практически нулевым налетом.
"Им понадобится немного потренироваться на самолетах с пропеллерами, затем они отправятся во Францию летать на (реактивных учебно-боевых самолетах - ред.) Alpha Jet. Все это требует времени... Поэтому вы не увидите F-16 на Украине по меньшей мере до следующего года", - приводит издание слова генерала.
Он добавил, что прежде, чем начать летать, украинцам предстоит пройти курсы английского языка в Великобритании. По мнению Хекера, формирование "пары экскадрилий" F-16 и доведение их до достаточно высокого уровня "готовности и профессионализма" займет годы. "На это может уйти четыре-пять лет", - цитирует его Breaking Defense.
Белый дом в пятницу подтвердил, что даст согласие на передачу Украине истребителей F-16 из "третьих стран" после того, как летчики пройдут обучение.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Спецоперация, 18 августа: США утвердят передачу Украине истребителей F-16
Вчера, 21:24
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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