https://ria.ru/20230818/istrebiteli-1890784260.html

Нидерланды контактируют с ЕС по вопросу отправки F-16 Украине

Нидерланды контактируют с ЕС по вопросу отправки F-16 Украине - РИА Новости, 18.08.2023

Нидерланды контактируют с ЕС по вопросу отправки F-16 Украине

Нидерланды контактируют с коллегами в ЕС, чтобы принять решение о следующих шагах по поставкам Украине истребителей F-16, заявила в пятницу министр обороны... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:36

2023-08-18T11:36

2023-08-18T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

евросоюз

f-16

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg

ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Нидерланды контактируют с коллегами в ЕС, чтобы принять решение о следующих шагах по поставкам Украине истребителей F-16, заявила в пятницу министр обороны страны Кайса Оллонгрен в соцсети X (бывшая Twitter). Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. "Я приветствую решение США расчистить путь для поставки Украине истребителей F-16. Это позволит нам довести до конца обучение украинских пилотов. Мы остаемся в тесном контакте с европейскими партнерами, чтобы принять решение о следующих шагах", - написала Оллонгрен. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, евросоюз, f-16, украина