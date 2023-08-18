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Нидерланды контактируют с ЕС по вопросу отправки F-16 Украине
Нидерланды контактируют с ЕС по вопросу отправки F-16 Украине - РИА Новости, 18.08.2023
Нидерланды контактируют с ЕС по вопросу отправки F-16 Украине
Нидерланды контактируют с коллегами в ЕС, чтобы принять решение о следующих шагах по поставкам Украине истребителей F-16, заявила в пятницу министр обороны... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:36
2023-08-18T11:36
2023-08-18T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
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ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Нидерланды контактируют с коллегами в ЕС, чтобы принять решение о следующих шагах по поставкам Украине истребителей F-16, заявила в пятницу министр обороны страны Кайса Оллонгрен в соцсети X (бывшая Twitter). Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. "Я приветствую решение США расчистить путь для поставки Украине истребителей F-16. Это позволит нам довести до конца обучение украинских пилотов. Мы остаемся в тесном контакте с европейскими партнерами, чтобы принять решение о следующих шагах", - написала Оллонгрен. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, нидерланды, евросоюз, f-16, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Евросоюз, F-16, Украина
Нидерланды контактируют с ЕС по вопросу отправки F-16 Украине
Оллонгрен: Нидерланды контактируют с ЕС для предпринятия следующих шагов по F-16