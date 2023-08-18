Передача Украине F-16 не отразится на ходе СВО, заявили в Госдуме
Шеремет заявил, что передача Украине F-16 не отразится на ходе спецоперации
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что передача Украине американских истребителей F-16 не отразится на ходе проведения спецоперации.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
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"Это никоим образом не отразится на ходе спецоперации. Может как-то оттянуть, но никоим образом не остановит нашу решимость довести начатое до логического завершения. Враг должен быть разгромлен, другого варианта не будет. Никакие переговоры с террористами и агрессорами мы вести не собираемся", - сказал Шеремет агентству.
Депутат также призвал американские власти быть готовыми, что их истребители начнут гореть не хуже, чем "хваленные" немецкие танки Leopard и прочая западная военная техника.
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"Спецоперация на Украине уже развеяла миф о превосходстве и непобедимости западного оружия", - подчеркнул депутат.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.