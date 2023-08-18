https://ria.ru/20230818/istrebiteli-1890728657.html

Источник в США подтвердил решение одобрить передачу Киеву F-16

Источник в США подтвердил решение одобрить передачу Киеву F-16 - РИА Новости, 18.08.2023

Источник в США подтвердил решение одобрить передачу Киеву F-16

Вашингтон действительно одобрил передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T01:16

2023-08-18T01:16

2023-08-18T07:55

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Вашингтон действительно одобрил передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов, рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель Белого дома."Я готов подтвердить и добавлю, что США намерены поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", — заявил он.Ранее о соответствующем решении сообщило Reuters со ссылкой на неназванный источник. По его сведениям, страны отправят летательные аппараты Киеву после завершения обучения украинских пилотов управлению F-16.Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам в Дании и Нидерландах письма с гарантиями того, что Вашингтон поддерживает этот шаг, следовало из публикации агентства.

https://ria.ru/20230818/ssha-1890727891.html

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киев

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в мире, сша, киев, f-16, украина, дания, нидерланды