Природное искусство: зачем московским деревьям "лечебные пластыри"

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Затем в дело вступают художники, которые работают не обычной гуашью или акварелью, а безопасными водонепроницаемыми акриловыми красками. Они не являются токсичными и не нарушают структуру дерева. Более того, за счет своего состава краски становятся дополнительным защитным слоем на поврежденном участке – то есть уберегают ствол от дальнейшего разрушения. В "Мосприроде" красочные изображения на деревьях называют "лечебным пластырем", под которым раны насаждений консервируются и затягиваются, а в отдельных случаях – полноценно заживают.