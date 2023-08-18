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Природное искусство: зачем московским деревьям "лечебные пластыри" - РИА Новости, 18.08.2023
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11:28 18.08.2023 (обновлено: 11:29 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/iskusstvo-1890774873.html
Природное искусство: зачем московским деревьям "лечебные пластыри"
Природное искусство: зачем московским деревьям "лечебные пластыри" - РИА Новости, 18.08.2023
Природное искусство: зачем московским деревьям "лечебные пластыри"
Гуляя по природным территориям Москвы, самые внимательные пешеходы могут заметить необычные деревья с картинками – художественными изображениями, нанесенными... РИА Новости, 18.08.2023
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Гуляя по природным территориям Москвы, самые внимательные пешеходы могут заметить необычные деревья с картинками – художественными изображениями, нанесенными прямо на стволы. Беспокоиться не стоит: рисунки не вандальные, а лечебные. РИА Новости узнало у специалистов ГПБУ "Мосприрода", зачем художники расписывают столичные деревья и где искать насаждения-инсталляции.
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РИА Новости
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96
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фото, фото, москва, мосприрода
Фото, Москва, Мосприрода, Москва Сегодня: мегаполис для жизни

Природное искусство: зачем московским деревьям "лечебные пластыри"

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Гуляя по природным территориям Москвы, самые внимательные пешеходы могут заметить необычные деревья с картинками – художественными изображениями, нанесенными прямо на стволы. Беспокоиться не стоит: рисунки не вандальные, а лечебные. РИА Новости узнало у специалистов ГПБУ "Мосприрода", зачем художники расписывают столичные деревья и где искать насаждения-инсталляции.
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"

Акция "ПаркАрт" впервые стартовала в 2016 году на природных территориях Восточного административного округа Москвы и с тех пор успешно набирает обороты. В рамках проекта специалисты ГПБУ "Мосприрода", контролирующие состояние зеленых насаждений на подведомственных территориях столицы, скооперировались с художниками-волонтерами. Первые проводят необходимые процедуры по уходу и лечению деревьев, вторые наносят на стволы рисунки, которые становятся не только эстетическим украшением, но и "таблеткой" для растений.

Рисунки на деревьях в рамках акции ПаркАрт

Акция "ПаркАрт" впервые стартовала в 2016 году на природных территориях Восточного административного округа Москвы и с тех пор успешно набирает обороты. В рамках проекта специалисты ГПБУ "Мосприрода", контролирующие состояние зеленых насаждений на подведомственных территориях столицы, скооперировались с художниками-волонтерами. Первые проводят необходимые процедуры по уходу и лечению деревьев, вторые наносят на стволы рисунки, которые становятся не только эстетическим украшением, но и "таблеткой" для растений.

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
1 из 8
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"

Изображения появляются далеко не на всех деревьях. Как объясняют в "Мосприроде", объектами для нанесения становятся исключительно насаждения с поврежденными участками ствола: морозобойными трещинами, оголенными местами, ранами, дуплами. В естественных условиях в таких повреждениях накапливается лишняя влага, развиваются грибные споры, заводятся вредители и бактерии, что в перспективе приводит к ухудшению состояния дерева и даже его гибели.

Рисунки на деревьях в рамках акции ПаркАрт

Изображения появляются далеко не на всех деревьях. Как объясняют в "Мосприроде", объектами для нанесения становятся исключительно насаждения с поврежденными участками ствола: морозобойными трещинами, оголенными местами, ранами, дуплами. В естественных условиях в таких повреждениях накапливается лишняя влага, развиваются грибные споры, заводятся вредители и бактерии, что в перспективе приводит к ухудшению состояния дерева и даже его гибели.

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
2 из 8
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"

Чтобы избежать потери насаждений, специалисты "Мосприроды" помогают поврежденным деревьям за счет санитарно-оздоровительных мероприятий: очищают травмированные участки от лишайника и мха, удаляют остатки коры, затем наносят на рану санирующие составы и специальную безвредную грунтовку, которая в дальнейшем буквально служит холстом для художников, участвующих в акции "ПаркАрт".

Рисунки на деревьях в рамках акции ПаркАрт

Чтобы избежать потери насаждений, специалисты "Мосприроды" помогают поврежденным деревьям за счет санитарно-оздоровительных мероприятий: очищают травмированные участки от лишайника и мха, удаляют остатки коры, затем наносят на рану санирующие составы и специальную безвредную грунтовку, которая в дальнейшем буквально служит холстом для художников, участвующих в акции "ПаркАрт".

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
3 из 8
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"

Затем в дело вступают художники, которые работают не обычной гуашью или акварелью, а безопасными водонепроницаемыми акриловыми красками. Они не являются токсичными и не нарушают структуру дерева. Более того, за счет своего состава краски становятся дополнительным защитным слоем на поврежденном участке – то есть уберегают ствол от дальнейшего разрушения. В "Мосприроде" красочные изображения на деревьях называют "лечебным пластырем", под которым раны насаждений консервируются и затягиваются, а в отдельных случаях – полноценно заживают.

Рисунки на деревьях в рамках акции ПаркАрт

Затем в дело вступают художники, которые работают не обычной гуашью или акварелью, а безопасными водонепроницаемыми акриловыми красками. Они не являются токсичными и не нарушают структуру дерева. Более того, за счет своего состава краски становятся дополнительным защитным слоем на поврежденном участке – то есть уберегают ствол от дальнейшего разрушения. В "Мосприроде" красочные изображения на деревьях называют "лечебным пластырем", под которым раны насаждений консервируются и затягиваются, а в отдельных случаях – полноценно заживают.

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
4 из 8
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"

В 2023 году акция "ПаркАрт" стартовала в восьмой раз. По данным "Мосприроды", за 7,5 лет ее проведения специалисты провели порядка 350 санитарно-оздоровительных мероприятий по восстановлению деревьев, а художники нанесли на крупномерные насаждения около 300 рисунков. Например, только в 2022 году силами 56 волонтеров было создано 50 работ. Все деревья "с пластырями" отмечены на интерактивной карте "Мосприроды" увидеть их своими глазами может любой желающий.

Рисунки на деревьях в рамках акции ПаркАрт

В 2023 году акция "ПаркАрт" стартовала в восьмой раз. По данным "Мосприроды", за 7,5 лет ее проведения специалисты провели порядка 350 санитарно-оздоровительных мероприятий по восстановлению деревьев, а художники нанесли на крупномерные насаждения около 300 рисунков. Например, только в 2022 году силами 56 волонтеров было создано 50 работ. Все деревья "с пластырями" отмечены на интерактивной карте "Мосприроды" увидеть их своими глазами может любой желающий.

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
5 из 8
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"

Большинство рисунков посвящены природе во всех ее проявлениях. На природных территориях можно найти деревья с изображениями птиц и зверей, пейзажей и панорам, однако встречаются и репродукции работ известных художников и иллюстрации сказок. В 2023 году основной тематикой акции "ПаркАрт" объявлены летучие мыши. В рамках проекта планируется вылечить более 50 деревьев, 32 из которых уже получили красочное обновление.

Рисунки на деревьях в рамках акции ПаркАрт

Большинство рисунков посвящены природе во всех ее проявлениях. На природных территориях можно найти деревья с изображениями птиц и зверей, пейзажей и панорам, однако встречаются и репродукции работ известных художников и иллюстрации сказок. В 2023 году основной тематикой акции "ПаркАрт" объявлены летучие мыши. В рамках проекта планируется вылечить более 50 деревьев, 32 из которых уже получили красочное обновление.

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
6 из 8
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"

В "Мосприроде" отмечают, что украсить и вылечить дерево на добровольных началах может любой москвич, умеющий держать в руках кисть. Для этого необходимо сначала разработать соответствующий эскиз. Будущий рисунок должен отвечать природной тематике и гармонично вписываться в природный ландшафт по своей композиции.

Рисунки на деревьях в рамках акции ПаркАрт

В "Мосприроде" отмечают, что украсить и вылечить дерево на добровольных началах может любой москвич, умеющий держать в руках кисть. Для этого необходимо сначала разработать соответствующий эскиз. Будущий рисунок должен отвечать природной тематике и гармонично вписываться в природный ландшафт по своей композиции.

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
7 из 8
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"

Готовый эскиз нужно отправить на почту акции: с указанием ФИО и названием природной территории, где потенциальный участник хотел бы украсить дерево. В теме письма необходимо указать: "Заявка на участие в акции ПаркАрт". Специалисты "Мосприроды" рассмотрят заявку и в случае положительного решения свяжутся с заявителем для реализации его задумки.

Рисунки на деревьях в рамках акции ПаркАрт

Готовый эскиз нужно отправить на почту акции: с указанием ФИО и названием природной территории, где потенциальный участник хотел бы украсить дерево. В теме письма необходимо указать: "Заявка на участие в акции ПаркАрт". Специалисты "Мосприроды" рассмотрят заявку и в случае положительного решения свяжутся с заявителем для реализации его задумки.

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
8 из 8
 
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