Природное искусство: зачем московским деревьям "лечебные пластыри"

Акция "ПаркАрт" впервые стартовала в 2016 году на природных территориях Восточного административного округа Москвы и с тех пор успешно набирает обороты. В рамках проекта специалисты ГПБУ "Мосприрода", контролирующие состояние зеленых насаждений на подведомственных территориях столицы, скооперировались с художниками-волонтерами. Первые проводят необходимые процедуры по уходу и лечению деревьев, вторые наносят на стволы рисунки, которые становятся не только эстетическим украшением, но и "таблеткой" для растений.
Акция "ПаркАрт" впервые стартовала в 2016 году на природных территориях Восточного административного округа Москвы и с тех пор успешно набирает обороты. В рамках проекта специалисты ГПБУ "Мосприрода", контролирующие состояние зеленых насаждений на подведомственных территориях столицы, скооперировались с художниками-волонтерами. Первые проводят необходимые процедуры по уходу и лечению деревьев, вторые наносят на стволы рисунки, которые становятся не только эстетическим украшением, но и "таблеткой" для растений.
Изображения появляются далеко не на всех деревьях. Как объясняют в "Мосприроде", объектами для нанесения становятся исключительно насаждения с поврежденными участками ствола: морозобойными трещинами, оголенными местами, ранами, дуплами. В естественных условиях в таких повреждениях накапливается лишняя влага, развиваются грибные споры, заводятся вредители и бактерии, что в перспективе приводит к ухудшению состояния дерева и даже его гибели.
Изображения появляются далеко не на всех деревьях. Как объясняют в "Мосприроде", объектами для нанесения становятся исключительно насаждения с поврежденными участками ствола: морозобойными трещинами, оголенными местами, ранами, дуплами. В естественных условиях в таких повреждениях накапливается лишняя влага, развиваются грибные споры, заводятся вредители и бактерии, что в перспективе приводит к ухудшению состояния дерева и даже его гибели.
Чтобы избежать потери насаждений, специалисты "Мосприроды" помогают поврежденным деревьям за счет санитарно-оздоровительных мероприятий: очищают травмированные участки от лишайника и мха, удаляют остатки коры, затем наносят на рану санирующие составы и специальную безвредную грунтовку, которая в дальнейшем буквально служит холстом для художников, участвующих в акции "ПаркАрт".
Чтобы избежать потери насаждений, специалисты "Мосприроды" помогают поврежденным деревьям за счет санитарно-оздоровительных мероприятий: очищают травмированные участки от лишайника и мха, удаляют остатки коры, затем наносят на рану санирующие составы и специальную безвредную грунтовку, которая в дальнейшем буквально служит холстом для художников, участвующих в акции "ПаркАрт".
Затем в дело вступают художники, которые работают не обычной гуашью или акварелью, а безопасными водонепроницаемыми акриловыми красками. Они не являются токсичными и не нарушают структуру дерева. Более того, за счет своего состава краски становятся дополнительным защитным слоем на поврежденном участке – то есть уберегают ствол от дальнейшего разрушения. В "Мосприроде" красочные изображения на деревьях называют "лечебным пластырем", под которым раны насаждений консервируются и затягиваются, а в отдельных случаях – полноценно заживают.
Затем в дело вступают художники, которые работают не обычной гуашью или акварелью, а безопасными водонепроницаемыми акриловыми красками. Они не являются токсичными и не нарушают структуру дерева. Более того, за счет своего состава краски становятся дополнительным защитным слоем на поврежденном участке – то есть уберегают ствол от дальнейшего разрушения. В "Мосприроде" красочные изображения на деревьях называют "лечебным пластырем", под которым раны насаждений консервируются и затягиваются, а в отдельных случаях – полноценно заживают.
В 2023 году акция "ПаркАрт" стартовала в восьмой раз. По данным "Мосприроды", за 7,5 лет ее проведения специалисты провели порядка 350 санитарно-оздоровительных мероприятий по восстановлению деревьев, а художники нанесли на крупномерные насаждения около 300 рисунков. Например, только в 2022 году силами 56 волонтеров было создано 50 работ. Все деревья "с пластырями" отмечены на интерактивной карте "Мосприроды" увидеть их своими глазами может любой желающий.
В 2023 году акция "ПаркАрт" стартовала в восьмой раз. По данным "Мосприроды", за 7,5 лет ее проведения специалисты провели порядка 350 санитарно-оздоровительных мероприятий по восстановлению деревьев, а художники нанесли на крупномерные насаждения около 300 рисунков. Например, только в 2022 году силами 56 волонтеров было создано 50 работ. Все деревья "с пластырями" отмечены на интерактивной карте "Мосприроды" увидеть их своими глазами может любой желающий.
Большинство рисунков посвящены природе во всех ее проявлениях. На природных территориях можно найти деревья с изображениями птиц и зверей, пейзажей и панорам, однако встречаются и репродукции работ известных художников и иллюстрации сказок. В 2023 году основной тематикой акции "ПаркАрт" объявлены летучие мыши. В рамках проекта планируется вылечить более 50 деревьев, 32 из которых уже получили красочное обновление.
Большинство рисунков посвящены природе во всех ее проявлениях. На природных территориях можно найти деревья с изображениями птиц и зверей, пейзажей и панорам, однако встречаются и репродукции работ известных художников и иллюстрации сказок. В 2023 году основной тематикой акции "ПаркАрт" объявлены летучие мыши. В рамках проекта планируется вылечить более 50 деревьев, 32 из которых уже получили красочное обновление.
В "Мосприроде" отмечают, что украсить и вылечить дерево на добровольных началах может любой москвич, умеющий держать в руках кисть. Для этого необходимо сначала разработать соответствующий эскиз. Будущий рисунок должен отвечать природной тематике и гармонично вписываться в природный ландшафт по своей композиции.
В "Мосприроде" отмечают, что украсить и вылечить дерево на добровольных началах может любой москвич, умеющий держать в руках кисть. Для этого необходимо сначала разработать соответствующий эскиз. Будущий рисунок должен отвечать природной тематике и гармонично вписываться в природный ландшафт по своей композиции.
Готовый эскиз нужно отправить на почту акции: с указанием ФИО и названием природной территории, где потенциальный участник хотел бы украсить дерево. В теме письма необходимо указать: "Заявка на участие в акции ПаркАрт". Специалисты "Мосприроды" рассмотрят заявку и в случае положительного решения свяжутся с заявителем для реализации его задумки.
Готовый эскиз нужно отправить на почту акции: с указанием ФИО и названием природной территории, где потенциальный участник хотел бы украсить дерево. В теме письма необходимо указать: "Заявка на участие в акции ПаркАрт". Специалисты "Мосприроды" рассмотрят заявку и в случае положительного решения свяжутся с заявителем для реализации его задумки.