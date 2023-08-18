https://ria.ru/20230818/invalidy-1890789448.html

Путин отметил важность "Всероссийского общества инвалидов" для всех россиян

Путин отметил важность "Всероссийского общества инвалидов" для всех россиян - РИА Новости, 18.08.2023

Путин отметил важность "Всероссийского общества инвалидов" для всех россиян

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) важно для создания условий самореализации всех жителей России, говорится в поздравительных словах президента России... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:49

2023-08-18T11:49

2023-08-18T11:54

общество

россия

владимир путин

всероссийское общество инвалидов

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) важно для создания условий самореализации всех жителей России, говорится в поздравительных словах президента России Владимира Путина в связи с 35-летием общества. "Уважаемые друзья, приветствую вас и поздравляю с 35-летием общероссийскую общественную организацию "Всероссийское общество инвалидов". Создание достойных условий для самореализации всех граждан России – один из главных общенациональных приоритетов, значимый фактор успешного развития страны. Очень важно, что в этой большой ответственной работе принимают деятельное участие такие крупные авторитетные общественные организации, как Всероссийское общество инвалидов", – передал слова Путина председатель ВОИ Михаил Терентьев во время заседания центрального правления ВОИ с участием руководителей Паралимпийского комитета России. По словам Путина, общество делает многое во взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, бизнес-структурами для решения проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограничениями здоровья, помогает им обрести веру в себя, в свои силы, получить качественное образование и работу, содействует в развитии творческих способностей, вовлечении в занятия физической культурой, спортом и туризмом. Кроме того, вице-премьер РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Социального фонда РФ Наталья Сидорова, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин и президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов поздравили общество с юбилеем. Во время заседания Терентьев выразил благодарность и вручил почетные знаки ветеранам общества – тем, кто участвовал в создании организации, а также людям, внесшим значительный вклад в развитие сообщества всероссийских организаций, объединяющих людей с инвалидностью. Общество инвалидов отметило 35-летие 17 августа. По данным пресс-службы, в его состав входит 1,5 миллиона человек, 24,3 тысячи первичных, а также 2,1 тысячи местных и 85 региональных организаций. ВОИ участвовало в разработке и ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, к которой Россия присоединилась в 2012 году.

https://ria.ru/20230817/invalidy-1890521208.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, всероссийское общество инвалидов