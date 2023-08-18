https://ria.ru/20230818/interpol-1890908005.html

МВД опровергло сообщение об ограничении полномочий Интерпола в России

МВД опровергло сообщение об ограничении полномочий Интерпола в России - РИА Новости, 18.08.2023

МВД опровергло сообщение об ограничении полномочий Интерпола в России

МВД России после ряда публикаций о якобы ограничении полномочий Интерпола в РФ заявило, что действующий порядок работы международной организации не изменился. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:44

2023-08-18T17:44

2023-08-18T17:44

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

интерпол

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. МВД России после ряда публикаций о якобы ограничении полномочий Интерпола в РФ заявило, что действующий порядок работы международной организации не изменился. В пятницу некоторые СМИ писали, что МВД РФ ограничило полномочия Интерпола в России. Издания ссылались на ведомственный приказ, по которому международной полицейской организации якобы оставили лишь возможность проводить опрос, наводить справки и отождествлять личность. Между тем корреспондент РИА Новости сравнил старый и новый приказы - существенных изменений в них нет. "Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 "Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность" не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации", - сообщили в пресс-центре МВД РФ. В ведомстве отметили, что сотрудники бюро, помимо прочего, "участвуют в задержании лиц, находящихся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств".

https://ria.ru/20230724/figurant-1886050740.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, интерпол