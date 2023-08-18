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МВД опровергло сообщение об ограничении полномочий Интерпола в России - РИА Новости, 18.08.2023
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17:44 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/interpol-1890908005.html
МВД опровергло сообщение об ограничении полномочий Интерпола в России
МВД опровергло сообщение об ограничении полномочий Интерпола в России - РИА Новости, 18.08.2023
МВД опровергло сообщение об ограничении полномочий Интерпола в России
МВД России после ряда публикаций о якобы ограничении полномочий Интерпола в РФ заявило, что действующий порядок работы международной организации не изменился. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:44
2023-08-18T17:44
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
интерпол
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. МВД России после ряда публикаций о якобы ограничении полномочий Интерпола в РФ заявило, что действующий порядок работы международной организации не изменился. В пятницу некоторые СМИ писали, что МВД РФ ограничило полномочия Интерпола в России. Издания ссылались на ведомственный приказ, по которому международной полицейской организации якобы оставили лишь возможность проводить опрос, наводить справки и отождествлять личность. Между тем корреспондент РИА Новости сравнил старый и новый приказы - существенных изменений в них нет. "Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 "Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность" не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации", - сообщили в пресс-центре МВД РФ. В ведомстве отметили, что сотрудники бюро, помимо прочего, "участвуют в задержании лиц, находящихся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств".
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безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, интерпол
Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Интерпол
МВД опровергло сообщение об ограничении полномочий Интерпола в России

МВД: порядок работы Интерпола в России, вопреки сообщениям, не изменился

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. МВД России после ряда публикаций о якобы ограничении полномочий Интерпола в РФ заявило, что действующий порядок работы международной организации не изменился.
В пятницу некоторые СМИ писали, что МВД РФ ограничило полномочия Интерпола в России. Издания ссылались на ведомственный приказ, по которому международной полицейской организации якобы оставили лишь возможность проводить опрос, наводить справки и отождествлять личность. Между тем корреспондент РИА Новости сравнил старый и новый приказы - существенных изменений в них нет.
"Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 "Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность" не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации", - сообщили в пресс-центре МВД РФ.
В ведомстве отметили, что сотрудники бюро, помимо прочего, "участвуют в задержании лиц, находящихся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств".
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