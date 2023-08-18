https://ria.ru/20230818/intellekt-1890846276.html
Чернышенко высказался об экономическом эффекте от применения ИИ
Чернышенко высказался об экономическом эффекте от применения ИИ - РИА Новости, 18.08.2023
Чернышенко высказался об экономическом эффекте от применения ИИ
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволят снизить операционные расходы организаций в РФ - экономический эффект от этого достигнет 400 миллиардов рублей РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:55
2023-08-18T14:55
2023-08-18T15:39
россия
кубинка
дмитрий чернышенко
патриот
экономика
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволят снизить операционные расходы организаций в РФ - экономический эффект от этого достигнет 400 миллиардов рублей к концу 2023 года, и это скромная оценка, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Армия-2023". "По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций с помощью этих технологий ИИ достигнет 400 миллиардов. Я думаю, что на самом деле это скромная оценка", - сказал Чернышенко. Он добавил, что "те же эксперты говорят, что к 2025 году это будет триллион рублей". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890844065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кубинка, дмитрий чернышенко, патриот, экономика, форум "армия — 2023"
Россия, Кубинка, Дмитрий Чернышенко, Патриот, Экономика, Форум "Армия — 2023"
Чернышенко высказался об экономическом эффекте от применения ИИ
Чернышенко: экономический эффект от ИИ в России достигнет 400 миллиардов рублей
КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволят снизить операционные расходы организаций в РФ - экономический эффект от этого достигнет 400 миллиардов рублей к концу 2023 года, и это скромная оценка, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Армия-2023".
"По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций с помощью этих технологий ИИ достигнет 400 миллиардов. Я думаю, что на самом деле это скромная оценка", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что "те же эксперты говорят, что к 2025 году это будет триллион рублей".
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
Чернышенко: проект обновленной стратегии ИИ представят в сентябре