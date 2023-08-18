https://ria.ru/20230818/intellekt-1890846276.html

Чернышенко высказался об экономическом эффекте от применения ИИ

Чернышенко высказался об экономическом эффекте от применения ИИ - РИА Новости, 18.08.2023

Чернышенко высказался об экономическом эффекте от применения ИИ

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволят снизить операционные расходы организаций в РФ - экономический эффект от этого достигнет 400 миллиардов рублей РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:55

2023-08-18T14:55

2023-08-18T15:39

россия

кубинка

дмитрий чернышенко

патриот

экономика

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволят снизить операционные расходы организаций в РФ - экономический эффект от этого достигнет 400 миллиардов рублей к концу 2023 года, и это скромная оценка, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Армия-2023". "По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций с помощью этих технологий ИИ достигнет 400 миллиардов. Я думаю, что на самом деле это скромная оценка", - сказал Чернышенко. Он добавил, что "те же эксперты говорят, что к 2025 году это будет триллион рублей". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890844065.html

россия

кубинка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, кубинка, дмитрий чернышенко, патриот, экономика, форум "армия — 2023"