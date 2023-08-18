https://ria.ru/20230818/inoagenty-1890938811.html

Еще семь человек включили в реестр иноагентов

Еще семь человек включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 19.08.2023

Еще семь человек включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писательницу и журналиста Линор Горалик* и еще шесть человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-18T21:08

2023-08-18T21:08

2023-08-19T01:30

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писательницу и журналиста Линор Горалик* и еще шесть человек, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.-Д. Горалик*, В.А. Довданов*, А.Н. Илларионов*, С.К. Кондакова*, С.В. Кривенко*, А.А. Пионтковский* и Т.А. Сотникова*", - говорится в сообщении.По данным Минюста, Горалик* участвовала в сборе средств в поддержку Украины, а также выступала против специальной военной операции, распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях, а также о действиях Вооруженных Сил РФ. Кроме того, она пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.Довданов* создавал информационные материалы иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, говорится в сообщении. Он выступал с призывами к действиям, которые могли повлечь за собой нарушение территориальной целостности России. Отмечается, что Довданов* проживает за пределами Российской Федерации.Илларионов* распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, отмечает Минюст. Добавляется, что Илларионов* также проживает за пределами Российской Федерации.Кондакова* и Пионтковский* выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Оба принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, говорится в сообщении министерства. Подчеркивается, что Кондакова* призывала к действиям, которые могли повлечь за собой нарушение территориальной целостности России. Отмечается, что Пионтковский* проживает за пределами РФ.Кривенко* также выступал против специальной военной операции, участвовал в создании информационных материалов иноагентов и иностранных СМИ. Он является директором включенной в реестр иностранных агентов организации.По данным Минюста, Сотникова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях. Она участвовала в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов и выступала против специальной военной операции, проживает за пределами Российской Федерации.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия