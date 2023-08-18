https://ria.ru/20230818/gruz-1890746880.html

Казань отправила в Лисичанск и Рубежное 85 тонн гуманитарного груза

Казань отправила в Лисичанск и Рубежное 85 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 18.08.2023

Казань отправила в Лисичанск и Рубежное 85 тонн гуманитарного груза

Очередная партия гуманитарного груза весом 85 тонн отправлена в Лисичанск и Рубежное в ЛНР из Казани, впервые в ней собраны и вещи для новорожденных, сообщает... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:59

2023-08-18T08:59

2023-08-18T08:59

республика татарстан

лисичанск

ильсур метшин

ульяновский автомобильный завод (уаз)

казань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801631221_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_da0e25f7c9fc378d331cc328de794762.jpg

КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Очередная партия гуманитарного груза весом 85 тонн отправлена в Лисичанск и Рубежное в ЛНР из Казани, впервые в ней собраны и вещи для новорожденных, сообщает мэрия города. "Из столицы Татарстана отправили десятую партию гуманитарного груза весом 85 тонн в Лисичанск и Рубежное. Жители подшефных Татарстану городов получат продукты питания, строительные материалы и другие предметы первой необходимости. Помимо этого, собраны вещи для новорожденных и книги. Отправку гуманитарной колонны из пяти фур от стен Казанского Кремля проконтролировал мэр города Ильсур Метшин", - говорится в сообщении. Традиционно к сбору вещей присоединились жители Казани, предприниматели, организации и предприятия. Например, компания "Комос Групп" передала кровельные материалы – ондулин и инструменты для монтажа. В ДОСААФ Татарстана приобрели для подшефных Татарстану городов спецодежду, хозтовары, цемент, сварочный аппарат, бензопилы и битумную мастику. АО "Казэнерго" закупило 30 тонн продуктов – крупы, подсолнечное масло и чай. Также из продуктов питания отправили мясные консервы, муку, бакалею и крупяные изделия. Еще одна компания передала автомобиль УАЗ. "Очередной гуманитарный поезд собрали неравнодушные казанцы и предприниматели. С ноября это уже 1100 тонн для жителей Лисичанска и Рубежного. Помимо того, что мы привыкли отправлять, - продукты питания, медикаменты, строительные материалы - впервые отправляем гуманитарный поезд с грузом для новорожденных. Жизнь продолжается, а в Лисичанске и Рубежном тяжело найти пеленки, подгузники. К нам обратились, а мы с удовольствием организовали и отправляем", - сказал Метшин. В частности, для жителей подшефных Татарстану городов собрали более 1 тысячи детских подушек, 700 одеял и "конвертов", 300 вязаных пинеток, по 100 пеленальных ковриков и переносных люлек и различную одежду для малышей – всего более 4,6 тысячи единиц. Поддержку оказал благотворительный фонд "Соверши добро". Жители Казани также собрали книги - 240 экземпляров художественной и научно-популярной литературы, энциклопедии и азбуки для самых маленьких, издания по кулинарии и рукоделию. В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской народной республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. Ее занял Евгений Варакин, который контролирует все вопросы на месте. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.

https://ria.ru/20230623/gumanitarka-1880073127.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/putin-1829612935.html

лисичанск

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лисичанск, ильсур метшин, ульяновский автомобильный завод (уаз), казань, общество