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Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин
Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин - РИА Новости, 18.08.2023
Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин
Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин считает, что отправка Киеву американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:02
2023-08-18T21:02
2023-08-18T21:02
в мире
россия
украина
киев
джо байден
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин считает, что отправка Киеву американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. "Сейчас (президент США Джо) Байден продает F-16 Украине, подталкивая нас ближе к третьей мировой войне", - написала Тейлор-Грин в соцсети Х (бывшая Twitter). Как заявила она, "Джо Байден работает на Украину, а Америку ставит на последнее место". Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890764669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, киев, джо байден, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин
Конгрессвумен Грин: отправка Украине F-16 будет шагом к мировой войне
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин считает, что отправка Киеву американских F-16 приближает США к третьей мировой войне.
"Сейчас (президент США Джо) Байден продает F-16 Украине, подталкивая нас ближе к третьей мировой войне", - написала Тейлор-Грин в соцсети Х (бывшая Twitter).
Как заявила она, "Джо Байден работает на Украину, а Америку ставит на последнее место".
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Британия начала поставку новой партии разведывательных БПЛА на Украину