https://ria.ru/20230818/grin-1890937828.html

Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин

Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин - РИА Новости, 18.08.2023

Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин

Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин считает, что отправка Киеву американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T21:02

2023-08-18T21:02

2023-08-18T21:02

в мире

россия

украина

киев

джо байден

сергей лавров

нато

f-16

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин считает, что отправка Киеву американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. "Сейчас (президент США Джо) Байден продает F-16 Украине, подталкивая нас ближе к третьей мировой войне", - написала Тейлор-Грин в соцсети Х (бывшая Twitter). Как заявила она, "Джо Байден работает на Украину, а Америку ставит на последнее место". Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890764669.html

россия

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, джо байден, сергей лавров, нато, f-16