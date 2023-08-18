"Захватывать города". В Испании пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
Rebelión: западная техника не помогла ВСУ захватить российские города
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений 1-й танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВСУ не смогли взять подконтрольные российской армии города, несмотря на огромные объемы поставок западной техники. Об этом написал обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для Rebelión.
"Киевский режим больше не способен скрывать, что контрнаступление, в ходе которого они обещали захватывать города, находящиеся под защитой российских войск и народного ополчения Донбасса, провалилось", — отметил он.
По словам журналиста, несмотря на поставки оружия, логистическую поддержку и военные консультации с США и Европой, ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны.
"Украинская армия <…> понесла огромные потери в личном составе, а также потеряла колоссальное количество вооружений: танки, ракетные комплексы, беспилотники, артиллерийские системы, транспортные средства, самолеты и вертолеты", — подчеркнул Хофре Леаль.
Российские военные продолжают успешно выполнять поставленные задачи, нанося удары по критически важным объектам инфраструктуры противника. В итоге Украина теряет пути снабжения, а склады, где хранится поставляемое НАТО оружие, становятся легкой мишенью, резюмировал обозреватель.
Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".