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"Захватывать города". В Испании пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 18.08.2023 (обновлено: 16:35 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/goroda-1890874384.html
"Захватывать города". В Испании пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
"Захватывать города". В Испании пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой - РИА Новости, 18.08.2023
"Захватывать города". В Испании пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
ВСУ не смогли взять подконтрольные российской армии города, несмотря на огромные объемы поставок западной техники. Об этом написал обозреватель Пабло Хофре... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:04
2023-08-18T16:35
специальная военная операция на украине
донбасс
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВСУ не смогли взять подконтрольные российской армии города, несмотря на огромные объемы поставок западной техники. Об этом написал обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для Rebelión."Киевский режим больше не способен скрывать, что контрнаступление, в ходе которого они обещали захватывать города, находящиеся под защитой российских войск и народного ополчения Донбасса, провалилось", — отметил он.По словам журналиста, несмотря на поставки оружия, логистическую поддержку и военные консультации с США и Европой, ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны."Украинская армия &lt;…&gt; понесла огромные потери в личном составе, а также потеряла колоссальное количество вооружений: танки, ракетные комплексы, беспилотники, артиллерийские системы, транспортные средства, самолеты и вертолеты", — подчеркнул Хофре Леаль.Российские военные продолжают успешно выполнять поставленные задачи, нанося удары по критически важным объектам инфраструктуры противника. В итоге Украина теряет пути снабжения, а склады, где хранится поставляемое НАТО оружие, становятся легкой мишенью, резюмировал обозреватель.Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230818/odessa-1890845528.html
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донбасс, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, испания
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Испания
"Захватывать города". В Испании пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой

Rebelión: западная техника не помогла ВСУ захватить российские города

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений 1-й танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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Боевая работа подразделений 1-й танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВСУ не смогли взять подконтрольные российской армии города, несмотря на огромные объемы поставок западной техники. Об этом написал обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для Rebelión.
"Киевский режим больше не способен скрывать, что контрнаступление, в ходе которого они обещали захватывать города, находящиеся под защитой российских войск и народного ополчения Донбасса, провалилось", — отметил он.
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По словам журналиста, несмотря на поставки оружия, логистическую поддержку и военные консультации с США и Европой, ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны.
"Украинская армия <…> понесла огромные потери в личном составе, а также потеряла колоссальное количество вооружений: танки, ракетные комплексы, беспилотники, артиллерийские системы, транспортные средства, самолеты и вертолеты", — подчеркнул Хофре Леаль.
Российские военные продолжают успешно выполнять поставленные задачи, нанося удары по критически важным объектам инфраструктуры противника. В итоге Украина теряет пути снабжения, а склады, где хранится поставляемое НАТО оружие, становятся легкой мишенью, резюмировал обозреватель.
Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОИспания
 
 
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