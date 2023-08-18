https://ria.ru/20230818/germaniya-1890761854.html

В Германии неожиданно высказались о переговорах между Россией и Украиной

В Германии неожиданно высказались о переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 18.08.2023

В Германии неожиданно высказались о переговорах между Россией и Украиной

У президента Украины Владимира Зеленского не выйдет одержать победу в конфликте с Россией, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:22

2023-08-18T10:22

2023-08-18T11:29

в мире

германия

украина

россия

евгений шмидт

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. У президента Украины Владимира Зеленского не выйдет одержать победу в конфликте с Россией, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт в интервью "Известиям"."В любом случае все закончится переговорами: победить ядерную державу невозможно", — сказал он.Контрнаступление ВСУ захлебнулось, а постоянно выпрашиваемое Киевом западное оружие уничтожается на поле боя, напомнил политик.Что касается Германии, то, по мнению Шмидта, ей пора перестать финансировать Украину, так как немецкая экономика пришла в плачевное состояние из-за закупаемого втридорога газа."Конфликт продолжает сжигать огромные средства западных стран, причем бестолково", — подчеркнул собеседник издания.Тем не менее никакой перспективы сближения Берлина и Москвы в ближайшее время нет, и ожидать какого-либо конструктива от немецкого правительства не стоит, заключил Шмидт.

https://ria.ru/20230803/germaniya-1887906675.html

https://ria.ru/20230817/vsu-1890636453.html

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в мире, германия, украина, россия, евгений шмидт, владимир зеленский, вооруженные силы украины