https://ria.ru/20230818/germaniya-1890761854.html
В Германии неожиданно высказались о переговорах между Россией и Украиной
В Германии неожиданно высказались о переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 18.08.2023
В Германии неожиданно высказались о переговорах между Россией и Украиной
У президента Украины Владимира Зеленского не выйдет одержать победу в конфликте с Россией, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:22
2023-08-18T10:22
2023-08-18T11:29
в мире
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евгений шмидт
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. У президента Украины Владимира Зеленского не выйдет одержать победу в конфликте с Россией, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт в интервью "Известиям"."В любом случае все закончится переговорами: победить ядерную державу невозможно", — сказал он.Контрнаступление ВСУ захлебнулось, а постоянно выпрашиваемое Киевом западное оружие уничтожается на поле боя, напомнил политик.Что касается Германии, то, по мнению Шмидта, ей пора перестать финансировать Украину, так как немецкая экономика пришла в плачевное состояние из-за закупаемого втридорога газа."Конфликт продолжает сжигать огромные средства западных стран, причем бестолково", — подчеркнул собеседник издания.Тем не менее никакой перспективы сближения Берлина и Москвы в ближайшее время нет, и ожидать какого-либо конструктива от немецкого правительства не стоит, заключил Шмидт.
https://ria.ru/20230803/germaniya-1887906675.html
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в мире, германия, украина, россия, евгений шмидт, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Россия, Евгений Шмидт, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Германии неожиданно высказались о переговорах между Россией и Украиной
Депутат АдГ заявил о невозможности победить Россию
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
У президента Украины Владимира Зеленского не выйдет одержать победу в конфликте с Россией, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт в интервью "Известиям
".
"В любом случае все закончится переговорами: победить ядерную державу невозможно", — сказал он.
Контрнаступление ВСУ захлебнулось, а постоянно выпрашиваемое Киевом западное оружие уничтожается на поле боя, напомнил политик.
Что касается Германии, то, по мнению Шмидта, ей пора перестать финансировать Украину, так как немецкая экономика пришла в плачевное состояние из-за закупаемого втридорога газа.
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"Конфликт продолжает сжигать огромные средства западных стран, причем бестолково", — подчеркнул собеседник издания.
Тем не менее никакой перспективы сближения Берлина и Москвы в ближайшее время нет, и ожидать какого-либо конструктива от немецкого правительства не стоит, заключил Шмидт.
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