Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе выросли на 2 процента - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/gaz-1890929469.html
Цены на газ в Европе выросли на 2 процента
Цены на газ в Европе выросли на 2 процента - РИА Новости, 18.08.2023
Цены на газ в Европе выросли на 2 процента
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 2%, до 424 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:55
2023-08-18T19:55
экономика
цены на нефть
европа
нидерланды
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b327cc7fb8f80e56fc265dcbec91a72.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 2%, до 424 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 416,4 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в пятницу составил 431,8 доллара (+4%), ценовой минимум - 400,3 доллара (-3,5%). Последние фьючерсы торговались по 423,8 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 415 долларов за тысячу кубометров. Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) - возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.
https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html
европа
нидерланды
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_411b048a02604c45de0e40670227eec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, нидерланды, австралия
Экономика, Цены на нефть, Европа, Нидерланды, Австралия
Цены на газ в Европе выросли на 2 процента

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 2 процента

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 2%, до 424 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 416,4 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в пятницу составил 431,8 доллара (+4%), ценовой минимум - 400,3 доллара (-3,5%). Последние фьючерсы торговались по 423,8 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 415 долларов за тысячу кубометров.
Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.
Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) - возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Экономический кризис жарит ЕС на медленном огне
12 августа, 08:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаНидерландыАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала