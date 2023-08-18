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Цены на газ в Европе выросли на 2 процента

Цены на газ в Европе выросли на 2 процента - РИА Новости, 18.08.2023

Цены на газ в Европе выросли на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 2%, до 424 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:55

2023-08-18T19:55

2023-08-18T19:55

экономика

цены на нефть

европа

нидерланды

австралия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 2%, до 424 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 416,4 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в пятницу составил 431,8 доллара (+4%), ценовой минимум - 400,3 доллара (-3,5%). Последние фьючерсы торговались по 423,8 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 415 долларов за тысячу кубометров. Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) - возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.

https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html

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экономика, цены на нефть, европа, нидерланды, австралия