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Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину - РИА Новости, 19.08.2023
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18:02 18.08.2023 (обновлено: 01:39 19.08.2023)
https://ria.ru/20230818/gaz-1890913113.html
Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину
Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину - РИА Новости, 19.08.2023
Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину
Объемы российского газа, поступающего в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-18T18:02
2023-08-19T01:39
россия
венгрия
украина
турецкий поток
петер сийярто
экономика
газпром
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 18 авг — РИА Новости. Объемы российского газа, поступающего в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. "Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов. &lt;...&gt; Очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России по долгосрочному контракту", — пояснил он.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021-го подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет. Из этого объема 3,5 миллиарда кубометров приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард — через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе прошлого года Сийярто сообщил о подписании с "Газпромом" договора, по которому в страну с 1 сентября 2023 года будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров топлива ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Как отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в пять-десять раз.
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россия, венгрия, украина, турецкий поток, петер сийярто, экономика, газпром, виктор орбан, сербия
Россия, Венгрия, Украина, Турецкий поток, Петер Сийярто, Экономика, Газпром, Виктор Орбан, Сербия
Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину

Сийярто предложил направить идущий через Украину газ из РФ по "Турецкому потоку"

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 авг — РИА Новости. Объемы российского газа, поступающего в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов. <...> Очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России по долгосрочному контракту", — пояснил он.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики. Речь в том числе идет о контракте на пять лет, по которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров голубого топлива в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Срок действия этих договоренностей истекает в 2024 году.

Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021-го подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет. Из этого объема 3,5 миллиарда кубометров приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард — через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе прошлого года Сийярто сообщил о подписании с "Газпромом" договора, по которому в страну с 1 сентября 2023 года будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров топлива ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Как отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в пять-десять раз.
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РоссияВенгрияУкраинаТурецкий потокПетер СийяртоЭкономикаГазпромВиктор ОрбанСербия
 
 
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