https://ria.ru/20230818/gaz-1890913113.html

Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину

Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину - РИА Новости, 19.08.2023

Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину

Объемы российского газа, поступающего в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-18T18:02

2023-08-18T18:02

2023-08-19T01:39

россия

венгрия

украина

турецкий поток

петер сийярто

экономика

газпром

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 18 авг — РИА Новости. Объемы российского газа, поступающего в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. "Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов. <...> Очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России по долгосрочному контракту", — пояснил он.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021-го подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет. Из этого объема 3,5 миллиарда кубометров приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард — через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе прошлого года Сийярто сообщил о подписании с "Газпромом" договора, по которому в страну с 1 сентября 2023 года будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров топлива ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Как отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в пять-десять раз.

https://ria.ru/20230805/gaz-1888379815.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венгрия, украина, турецкий поток, петер сийярто, экономика, газпром, виктор орбан, сербия