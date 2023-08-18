https://ria.ru/20230818/gaz-1890798386.html

В Италии заявили о сведении почти к нулю зависимости от российского газа

В Италии заявили о сведении почти к нулю зависимости от российского газа - РИА Новости, 18.08.2023

В Италии заявили о сведении почти к нулю зависимости от российского газа

Италия свела "почти к нулю" зависимость от поставок газа из России, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:14

2023-08-18T12:14

2023-08-18T12:14

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РИМ, 18 авг - РИА Новости. Италия свела "почти к нулю" зависимость от поставок газа из России, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин в интервью газете il Messaggero. В апреле он же заявлял о том, что Италия сократила долю поставок газа из РФ до 10%. "Мы, безусловно, можем смотреть на следующую зиму с большим спокойствием, чем в прошлом году. Во многом это заслуга политики диверсификации, проводимой итальянским правительством. До прошлого года российский метан, поступающий в Европу по газопроводам, составлял около 40% потребления ЕС: сегодня в отношении Италии можно говорить о доведенной почти до нуля зависимости", - заявил он.Говоря о диверсификации, министр заявил о наличии у Италии "широкого энергетического микса". Страна наладила поставки по трубопроводам по различным маршрутам и увеличила долю СПГ, получаемого на морских терминалах. В следующем году, добавил Пикетто-Фратин, вступит в строй морская станция по переработке сжиженного газа в Равенне. "Наконец, мы увеличили производство зеленой энергии, чтобы к 2030 году получать две трети энергии из возобновляемых источников", - заявил глава министерства. По состоянию на середину августа Италия заполнила свои резервуары для хранения природного газа более чем на 90%. Согласно информации европейской платформы Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI), Италия находится на втором месте после Германии по объемам газовых запасов. В 2022 году газовые хранилища Италии были заполнены на 90% в конце сентября. После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. В прошлом году были заключены новые договоренности относительно диверсификации поставок энергоносителей и, в частности, их увеличения из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.

https://ria.ru/20230715/gaz-1884324914.html

https://ria.ru/20230812/gaz-1889671887.html

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