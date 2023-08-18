https://ria.ru/20230818/fridman-1890816278.html

СМИ: на Украине возбудили уголовное дело против Фридмана

СМИ: на Украине возбудили уголовное дело против Фридмана - РИА Новости, 18.08.2023

СМИ: на Украине возбудили уголовное дело против Фридмана

Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана, его подозревают в "выведении средств", сообщает в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:20

2023-08-18T13:20

2023-08-18T14:59

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана, его подозревают в "выведении средств", сообщает в пятницу украинское издание "Страна". Как сообщил в конце июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк, кабмин Украины принял решение о национализации банка "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, государство станет единственным владельцем акций банка за одну гривну."Российскому олигарху Михаилу Фридману огласили подозрение. Тема - выведение средств из "Альфа-банка" (который после ребрендинга стал называться "Сенс банк" – ред.). Сумма - около 700 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов - ред.)", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Украины.При этом Бюро экономической безопасности Украины позднее в пятницу сообщило, что Фридману заочно предъявили обвинение "в легализации около 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 миллионов гривен (490 тысяч долларов) должностными лицами "Сенс Банка" (ранее Альфа-банка Украина)"."Он вместе с компаньонами-россиянами накануне и во время российской агрессии осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 миллиарда гривен (27 миллионов долларов - ред.) и их дальнейшего вывода из банковской системы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро. Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. В декабре 2022 года власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".Ранее в пятницу минфин США сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

https://ria.ru/20230404/rassledovanie-1862812108.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, михаил фридман, альфа-банк