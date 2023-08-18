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Зеленскому не понравится. Во Франции предложили "лучшее решение" для Киева - РИА Новости, 18.08.2023
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16:22 18.08.2023 (обновлено: 16:44 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/frantsiya-1890880673.html
Зеленскому не понравится. Во Франции предложили "лучшее решение" для Киева
Зеленскому не понравится. Во Франции предложили "лучшее решение" для Киева - РИА Новости, 18.08.2023
Зеленскому не понравится. Во Франции предложили "лучшее решение" для Киева
Почти половина читателей французского издания Le Figaro разделяет позицию экс-президента Франции Николя Саркози, заявившего в интервью изданию, что Крым был и... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:22
2023-08-18T16:44
в мире
украина
франция
киев
николя саркози
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Почти половина читателей французского издания Le Figaro разделяет позицию экс-президента Франции Николя Саркози, заявившего в интервью изданию, что Крым был и остается российской территорией.Опрос в газете звучал так: "Должна ли Украина уступить России территории для достижения мира, как предлагает Николя Саркози?". В нем 43,14% респондентов высказались "за", 56,81% — "против".В комментариях к материалу французы призвали Украина отказаться от потерянных территорий и поскорее заключить мир."Биться за российский Крым и за Донбасс нет смысла. Мы жертвуем жизнями, выбрасываем их напрасно, хотя знаем, что все в любом случае закончится подписанием соглашения за столом переговоров", - написал читатель."Я ставлю в приоритет мир. Остановите бойню", - задался вопросом второй."Хотим мы или нет, но это было бы лучшим решением для сохранения Украины", - поддержал третий."В любом случае Крым останется российским, если мы, конечно, не хотим ядерного конфликта", - посчитал пользователь."Все очень просто: если раздела не будет, Украина исчезнет. Она потеряет все. Киев и Запад абсолютно не в состоянии одержать военную победу", - резюмировали в дискуссии.Высказываемые Киевом намерения захватить Крым и Донбасс в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно.
https://ria.ru/20230817/sarkozi-1890602088.html
https://ria.ru/20230817/zayavleniya-1890679018.html
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в мире, украина, франция, киев, николя саркози
В мире, Украина, Франция, Киев, Николя Саркози
Зеленскому не понравится. Во Франции предложили "лучшее решение" для Киева

Le Figaro: более 43% французов выступили за отказ Украины от территорий

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Почти половина читателей французского издания Le Figaro разделяет позицию экс-президента Франции Николя Саркози, заявившего в интервью изданию, что Крым был и остается российской территорией.
Опрос в газете звучал так: "Должна ли Украина уступить России территории для достижения мира, как предлагает Николя Саркози?". В нем 43,14% респондентов высказались "за", 56,81% — "против".
В комментариях к материалу французы призвали Украина отказаться от потерянных территорий и поскорее заключить мир.
"Биться за российский Крым и за Донбасс нет смысла. Мы жертвуем жизнями, выбрасываем их напрасно, хотя знаем, что все в любом случае закончится подписанием соглашения за столом переговоров", - написал читатель.
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"Я ставлю в приоритет мир. Остановите бойню", - задался вопросом второй.
"Хотим мы или нет, но это было бы лучшим решением для сохранения Украины", - поддержал третий.
"В любом случае Крым останется российским, если мы, конечно, не хотим ядерного конфликта", - посчитал пользователь.
"Все очень просто: если раздела не будет, Украина исчезнет. Она потеряет все. Киев и Запад абсолютно не в состоянии одержать военную победу", - резюмировали в дискуссии.
Высказываемые Киевом намерения захватить Крым и Донбасс в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно.
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