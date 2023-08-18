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Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами - РИА Новости, 18.08.2023
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18:04 18.08.2023 (обновлено: 18:15 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/forum-1890913658.html
Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами
Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами - РИА Новости, 18.08.2023
Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами
Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой в том числе призвал к созданию международного трибунала для... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:04
2023-08-18T18:15
в мире
минск
украина
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой в том числе призвал к созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских преступников Украины."Второй Международный антифашистский конгресс, отмечая острую необходимость для борьбы с неофашизмом коллективных усилий большинства государств и народов, призывает … содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины", - говорится в документе, принятом на мероприятии в пятницу в Минске.В резолюции также содержится призыв к международному сообществу, и прежде всего, ООН с целью всесторонней и объективной оценке происходящих событий в странах, где возрождается фашистская идеология.Участники конгресса также призвали представителей политических партий, общественных организаций и движений к объединению в единый международный антифашистский фронт, представителей СМИ - к правдивому и объективному освещению событий, происходящих в мире и безоговорочному осуждению любых проявлений фашизма, нацизма и шовинизма. Участники форума считают, что нужно с неуклонной твердостью разоблачать авторов фальсификаций истории войн, решения политических структур коллективного Запада по пересмотру уроков Великой Отечественной и Второй мировой войн, используя для этого международные площадки, а также все возможности государств и общества для политической и информационной борьбы против фашизма.В резолюции также содержится призыв совершенствовать международное и национальное право, гарантирующее безусловное наказание фашистских преступников, недопущение реабилитации фашизма, а также призыв активно выявлять и вводить в широкий общественный оборот документы и материалы о преступлениях фашизма и самоотверженной борьбе с ним прогрессивных сил."В годы Второй мировой войны, невзирая на социальные и идейные расхождения, разность политических и религиозных воззрений, сложился союз борьбы с фашизмом – союз участников движения Сопротивления. Новая эпоха испытаний вновь настойчиво требует единства действий всех людей доброй воли в битве с возрождающимся фашизмом. Сплотимся в этой священной борьбе во имя достойного будущего человечества", - говорится в документе форума, в котором приняли участие представители свыше 30 стран мира.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
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в мире, минск, украина
В мире, Минск, Украина
Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами

Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами на Украине

© Fotolia / HappyAlexГород Минск
Город Минск - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Fotolia / HappyAlex
Город Минск. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой в том числе призвал к созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских преступников Украины.
"Второй Международный антифашистский конгресс, отмечая острую необходимость для борьбы с неофашизмом коллективных усилий большинства государств и народов, призывает … содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины", - говорится в документе, принятом на мероприятии в пятницу в Минске.
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В резолюции также содержится призыв к международному сообществу, и прежде всего, ООН с целью всесторонней и объективной оценке происходящих событий в странах, где возрождается фашистская идеология.
Участники конгресса также призвали представителей политических партий, общественных организаций и движений к объединению в единый международный антифашистский фронт, представителей СМИ - к правдивому и объективному освещению событий, происходящих в мире и безоговорочному осуждению любых проявлений фашизма, нацизма и шовинизма. Участники форума считают, что нужно с неуклонной твердостью разоблачать авторов фальсификаций истории войн, решения политических структур коллективного Запада по пересмотру уроков Великой Отечественной и Второй мировой войн, используя для этого международные площадки, а также все возможности государств и общества для политической и информационной борьбы против фашизма.
В резолюции также содержится призыв совершенствовать международное и национальное право, гарантирующее безусловное наказание фашистских преступников, недопущение реабилитации фашизма, а также призыв активно выявлять и вводить в широкий общественный оборот документы и материалы о преступлениях фашизма и самоотверженной борьбе с ним прогрессивных сил.
"В годы Второй мировой войны, невзирая на социальные и идейные расхождения, разность политических и религиозных воззрений, сложился союз борьбы с фашизмом – союз участников движения Сопротивления. Новая эпоха испытаний вновь настойчиво требует единства действий всех людей доброй воли в битве с возрождающимся фашизмом. Сплотимся в этой священной борьбе во имя достойного будущего человечества", - говорится в документе форума, в котором приняли участие представители свыше 30 стран мира.
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