https://ria.ru/20230818/forum-1890913658.html

Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами

Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами - РИА Новости, 18.08.2023

Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами

Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой в том числе призвал к созданию международного трибунала для... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:04

2023-08-18T18:04

2023-08-18T18:15

в мире

минск

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101157/89/1011578938_0:214:2500:1620_1920x0_80_0_0_7bab717438f2662e76e38377e66cb7e4.jpg

МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой в том числе призвал к созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских преступников Украины."Второй Международный антифашистский конгресс, отмечая острую необходимость для борьбы с неофашизмом коллективных усилий большинства государств и народов, призывает … содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины", - говорится в документе, принятом на мероприятии в пятницу в Минске.В резолюции также содержится призыв к международному сообществу, и прежде всего, ООН с целью всесторонней и объективной оценке происходящих событий в странах, где возрождается фашистская идеология.Участники конгресса также призвали представителей политических партий, общественных организаций и движений к объединению в единый международный антифашистский фронт, представителей СМИ - к правдивому и объективному освещению событий, происходящих в мире и безоговорочному осуждению любых проявлений фашизма, нацизма и шовинизма. Участники форума считают, что нужно с неуклонной твердостью разоблачать авторов фальсификаций истории войн, решения политических структур коллективного Запада по пересмотру уроков Великой Отечественной и Второй мировой войн, используя для этого международные площадки, а также все возможности государств и общества для политической и информационной борьбы против фашизма.В резолюции также содержится призыв совершенствовать международное и национальное право, гарантирующее безусловное наказание фашистских преступников, недопущение реабилитации фашизма, а также призыв активно выявлять и вводить в широкий общественный оборот документы и материалы о преступлениях фашизма и самоотверженной борьбе с ним прогрессивных сил."В годы Второй мировой войны, невзирая на социальные и идейные расхождения, разность политических и религиозных воззрений, сложился союз борьбы с фашизмом – союз участников движения Сопротивления. Новая эпоха испытаний вновь настойчиво требует единства действий всех людей доброй воли в битве с возрождающимся фашизмом. Сплотимся в этой священной борьбе во имя достойного будущего человечества", - говорится в документе форума, в котором приняли участие представители свыше 30 стран мира.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

минск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, минск, украина