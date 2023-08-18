Большинство жителей Финляндии недовольны правительством, показал опрос
MT: 25,4 процента жителей Финляндии заявили, что довольны правительством Орпо
Флаг Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Большинство жителей Финляндии недовольны работой правительства Петтери Орпо, следует из опубликованных в пятницу результатов опроса, проведенного по заказу газеты Maaseudun Tulevaisuus.
Новое правительство Финляндии во главе с Орпо приступило к работе 20 июня. С момента формирования кабмин преследовали скандалы, связанные с прошлой деятельностью новых министров. При этом уже в июле многие недавно назначенные министры начали уходить в отпуска.
Участникам исследования задавали вопрос о том, насколько они довольны работой правительства Орпо. Как следует из результатов, 37,6% очень ей недовольны, просто недовольны 24,1%. Очень довольных оказалось лишь 6,8%, просто довольных - 18,6%. Остальные не смогли определиться с отношением к деятельности нового кабмина.
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"Таких низких процентов обычно не наблюдалось. Во время смены правительства (Антти - ред.) Ринне (премьер-министр в июне-декабре 2019 года - ред.) и окончания срока правительства (Юхи - ред.) Сипиля (премьер-министр в 2015-2019 годах - ред.) поддержки было больше", - приводятся в заметке слова исследовательницы из Хельсинкского университета Йенни Каримяки.
Опрос проведен Kantar Agri Oy, в нем участвовал 1101 человек. Сбор данных проводился с 4 по 9 августа 2023 года. Погрешность составляет 3%.