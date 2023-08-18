https://ria.ru/20230818/finlyandiya-1890811567.html

Большинство жителей Финляндии недовольны правительством, показал опрос

Большинство жителей Финляндии недовольны правительством, показал опрос - РИА Новости, 18.08.2023

Большинство жителей Финляндии недовольны правительством, показал опрос

Большинство жителей Финляндии недовольны работой правительства Петтери Орпо, следует из опубликованных в пятницу результатов опроса, проведенного по заказу... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:03

2023-08-18T13:03

2023-08-18T13:03

в мире

финляндия

петтери орпо

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Большинство жителей Финляндии недовольны работой правительства Петтери Орпо, следует из опубликованных в пятницу результатов опроса, проведенного по заказу газеты Maaseudun Tulevaisuus. Новое правительство Финляндии во главе с Орпо приступило к работе 20 июня. С момента формирования кабмин преследовали скандалы, связанные с прошлой деятельностью новых министров. При этом уже в июле многие недавно назначенные министры начали уходить в отпуска. Участникам исследования задавали вопрос о том, насколько они довольны работой правительства Орпо. Как следует из результатов, 37,6% очень ей недовольны, просто недовольны 24,1%. Очень довольных оказалось лишь 6,8%, просто довольных - 18,6%. Остальные не смогли определиться с отношением к деятельности нового кабмина. "Таких низких процентов обычно не наблюдалось. Во время смены правительства (Антти - ред.) Ринне (премьер-министр в июне-декабре 2019 года - ред.) и окончания срока правительства (Юхи - ред.) Сипиля (премьер-министр в 2015-2019 годах - ред.) поддержки было больше", - приводятся в заметке слова исследовательницы из Хельсинкского университета Йенни Каримяки. Опрос проведен Kantar Agri Oy, в нем участвовал 1101 человек. Сбор данных проводился с 4 по 9 августа 2023 года. Погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20230729/finlyandiya-1887012320.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, петтери орпо