https://ria.ru/20230620/orpo-1879324142.html

Биография Петтери Орпо

Биография Петтери Орпо - РИА Новости, 20.06.2023

Биография Петтери Орпо

Финский политический и государственный деятель Петтери Орпо (полное имя - Антти Петтери Орпо) родился 3 ноября 1969 года в сельской местности в общине Кеюлие... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:07

2023-06-20T13:07

2023-06-20T13:07

справки

петтери орпо

финляндия

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Финский политический и государственный деятель Петтери Орпо (полное имя - Антти Петтери Орпо) родился 3 ноября 1969 года в сельской местности в общине Кеюлие (юго-западная часть Финляндии).В 1989 году был призван на срочную военную службу. Воинское звание – капитан запаса.Окончил Университет города Турку по специальности "Экономика". Получил степень магистра политических наук, специализируясь в области экономики и муниципального управления. В 1994-1996 годах – генеральный секретарь студенческого совета Университета Турку.В 1997-1998 годах – генеральный секретарь Национального союза финских студентов.В 1998-2001 годах – директор юго-западного подразделения правоцентристской Национальной коалиционной партии.В 2002-2003 годах – специальный советник министерства внутренних дел.В 2003-2005 годах был заместителем партийного секретаря Национальной коалиционной партии.В 2005-2007 годах работал в Центре образования для взрослых в Турку.В 2007 году был избран в парламент, в последующие годы неоднократно переизбирался.В 2014-2015 годах занимал пост министра сельского и лесного хозяйства в администрации Александера Стубба.В 2015-2016 годах – министр внутренних дел, в 2016-2019 годах – министр финансов в правительстве Юхи Сипиля.В качестве министра внутренних дел он справился с миграционным кризисом в Европе в 2015 году, когда число прибывающих в страну беженцев увеличилось в десять раз. В июне 2016 года был избран председателем Национальной коалиционной партии. В апреле 2023 года Национальная коалиционная партия Петтери Орпо одержала победу на парламентских выборах, получив наибольшее количество мест в парламенте – 48. В предвыборной программе своей партии Орпо пообещал сократить расходы на пособия по безработице и другие программы социального обеспечения. Цель инициативы –уменьшить дефицит бюджета и снизить налоги. В программе также обозначен курс на отказ от российского ископаемого топлива. Финляндия будет продвигать солнечную и ветряную энергетику. Помимо этого, Орпо настаивает на строительстве барьерного ограждения на границе между Финляндией и Россией. После парламентских выборов Орпо возглавил переговорную группу по формированию нового правительства, куда вошли представители Коалиционной партии, партии "Истинные финны", Шведской народной партии и партии Христианские демократы.20 июня 2023 года парламент Финляндии одобрил кандидатуру Петтери Орпо на должность премьер-министра. Его кандидатуру поддержали 107 парламентариев, 81 депутат был против.Петтери Орпо женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, петтери орпо, финляндия