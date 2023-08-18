В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО
Рогов: российские ПВО и авиация способны сбивать американские F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что американские истребители F-16 уязвимы для российских систем ПВО, и могут использоваться только для запуска дальнобойных ракет.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
"Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но с другой - грозное оружие. Они не так ценны с точки зрения боев в воздухе, мы прекрасно понимаем, что наша система ПВО и авиация их уничтожат, но важны с точки зрения использования как платформы для запуска по нашему тылу иностранных дальнобойных ракет", - сказал Рогов РИА Новости.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.