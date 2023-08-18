https://ria.ru/20230818/f-16-1890784112.html

В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО

В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО - РИА Новости, 18.08.2023

В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что американские истребители F-16 уязвимы для российских систем ПВО, и... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:36

2023-08-18T11:36

2023-08-18T11:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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владимир рогов

f-16

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что американские истребители F-16 уязвимы для российских систем ПВО, и могут использоваться только для запуска дальнобойных ракет. Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. "Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но с другой - грозное оружие. Они не так ценны с точки зрения боев в воздухе, мы прекрасно понимаем, что наша система ПВО и авиация их уничтожат, но важны с точки зрения использования как платформы для запуска по нашему тылу иностранных дальнобойных ракет", - сказал Рогов РИА Новости. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, f-16, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр