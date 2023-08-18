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В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/f-16-1890784112.html
В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО
В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО - РИА Новости, 18.08.2023
В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что американские истребители F-16 уязвимы для российских систем ПВО, и... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:36
2023-08-18T11:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
f-16
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что американские истребители F-16 уязвимы для российских систем ПВО, и могут использоваться только для запуска дальнобойных ракет. Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. "Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но с другой - грозное оружие. Они не так ценны с точки зрения боев в воздухе, мы прекрасно понимаем, что наша система ПВО и авиация их уничтожат, но важны с точки зрения использования как платформы для запуска по нашему тылу иностранных дальнобойных ракет", - сказал Рогов РИА Новости. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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безопасность, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, f-16, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, F-16, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской ПВО

Рогов: российские ПВО и авиация способны сбивать американские F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что американские истребители F-16 уязвимы для российских систем ПВО, и могут использоваться только для запуска дальнобойных ракет.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
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"Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но с другой - грозное оружие. Они не так ценны с точки зрения боев в воздухе, мы прекрасно понимаем, что наша система ПВО и авиация их уничтожат, но важны с точки зрения использования как платформы для запуска по нашему тылу иностранных дальнобойных ракет", - сказал Рогов РИА Новости.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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