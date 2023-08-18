https://ria.ru/20230818/estoniya-1890781039.html

В Совфеде высказались о прекращении обучения на русском языке в Эстонии

В Совфеде высказались о прекращении обучения на русском языке в Эстонии - РИА Новости, 18.08.2023

В Совфеде высказались о прекращении обучения на русском языке в Эстонии

Эстонские власти, отказывая русскоязычным гражданам в праве получать образование на родном языке, нарушают международные нормы и права человека, что... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:27

2023-08-18T11:27

2023-08-18T11:27

в мире

эстония

россия

константин косачев

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_99c549454ffd62ff548957dc51ab4400.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Эстонские власти, отказывая русскоязычным гражданам в праве получать образование на родном языке, нарушают международные нормы и права человека, что подтверждают в ООН, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. "В декабре 2022 года парламент Эстонии принял "Акт о внесении поправок в Закон о начальных школах и гимназиях и иные законы (переход на образование на эстонском языке)". Закон устанавливает порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык", - написал политик. Он напомнил, что в соответствии с документом, с 2024 по 2025 год на эстонский язык переведут все детские сады и начальные классы школ; до 2030 годов доля уроков на государственном языке должна будет составлять не менее 60% - окончательный переход всех школ на эстонский язык намечен на 2030–2031 годы; на выпускные классы эта практика будет распространена не позднее 2032–2033 годов. "Кроме того, этим законом с 1 августа 2023 года в Эстонии увеличиваются штрафы в 15 раз до 10 тысяч евро. Прежде всего, эти штрафы затронут русские школы, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя", - написал Косачев. По словам сенатора, эксперты Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе отмечали, что поправки в эстонское законодательство вводят ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования. Кроме того, новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют значительную долю населения страны. Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы, как сообщается, был закрыт ряд русскоязычных школ. По мнению экспертов, законодательством Эстонии "язык меньшинств (в том числе русский) фактически упразднен как средство обучения на государственном и региональном уровнях. "Таким образом, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека четко и однозначно квалифицировали, что прекращение обучения на русском языке в Эстонии нарушает международное право и права человека, на что неоднократно в течение многих лет обращала внимание Россия. И вот теперь об этом говорят в ООН", - отметил Косачев. Он также подчеркнул, что принятые в Эстонии поправки вступают в противоречие с обязательствами этой страны по целому ряду международных документов. В частности, статья 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 30 Конвенции о правах ребёнка, которые в своей совокупности гарантируют "лицам, принадлежащим к меньшинствам, право использовать родной язык в сообществе с другими членами их группы". Кроме того, статья 5 Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, параграф 34 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, статья 4 Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, статья 14 Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств в различной степени провозглашают право меньшинств на поддержание своей коллективной самобытности посредством их родного языка. "Это право осуществляется, прежде всего, через образование", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230804/konflikt-1888089178.html

https://ria.ru/20230418/repressii-1866057712.html

https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия, константин косачев, совет федерации рф