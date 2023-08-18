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Россияне стали чаще ездить на экскурсии в Китае, Японии и Индонезии

Россияне стали чаще ездить на экскурсии в Китае, Японии и Индонезии - РИА Новости, 18.08.2023

Россияне стали чаще ездить на экскурсии в Китае, Японии и Индонезии

В первом полугодии 2023 года спрос на экскурсии в Китае вырос в 74 раза, в Японии – в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает Tripster. По РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T02:15

2023-08-18T02:15

2023-08-18T02:15

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. В первом полугодии 2023 года спрос на экскурсии в Китае вырос в 74 раза, в Японии – в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает Tripster. По данным сервиса авторских экскурсий, рост заказов в Стране восходящего солнца стал заметен в ноябре-декабре 2022-го. Поднебесная же заинтересовала путешественников только весной, в апреле 2023 года."В первые шесть месяцев прошлого года спрос на экскурсии в Китае был довольно низким – сейчас же, по итогам первого полугодия 2023-го, мы видим значительный рост. В Японии ситуация похожая. Мы связываем такой скачок с упрощенным получением виз в азиатские страны по сравнению с европейскими", – комментирует директор по маркетингу Tripster Артем Гурьянов. Самый популярный город в Китае – Пекин: здесь путешественники берут не только обзорные экскурсии, но и посещение тибетских храмов, чайные церемонии и шопинг-туры. В Японии также лидирует столица. Кроме обзорки по Токио, популярностью пользуются поездки к подножию Фудзиямы и знакомство с местными субкультурами.Еще одно направление в Азии, где вырос спрос на экскурсии, – Бали. Здесь спрос увеличился в три раза. Теперь путешественники предпочитают не только пляжный и релакс-отдых, но и познавательный. Поездки на джипах к вулканам, посещение плантаций кофе и риса, индуистских храмов, а также традиции и обряды интересуют туристов все больше.

https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, япония, индонезия