Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали чаще ездить на экскурсии в Китае, Японии и Индонезии - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:15 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/ekskursii-1890414469.html
Россияне стали чаще ездить на экскурсии в Китае, Японии и Индонезии
Россияне стали чаще ездить на экскурсии в Китае, Японии и Индонезии - РИА Новости, 18.08.2023
Россияне стали чаще ездить на экскурсии в Китае, Японии и Индонезии
В первом полугодии 2023 года спрос на экскурсии в Китае вырос в 74 раза, в Японии – в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает Tripster. По РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T02:15
2023-08-18T02:15
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
япония
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/50/1559885040_0:503:2744:2047_1920x0_80_0_0_0f832175f8350564108c811742292618.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. В первом полугодии 2023 года спрос на экскурсии в Китае вырос в 74 раза, в Японии – в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает Tripster. По данным сервиса авторских экскурсий, рост заказов в Стране восходящего солнца стал заметен в ноябре-декабре 2022-го. Поднебесная же заинтересовала путешественников только весной, в апреле 2023 года."В первые шесть месяцев прошлого года спрос на экскурсии в Китае был довольно низким – сейчас же, по итогам первого полугодия 2023-го, мы видим значительный рост. В Японии ситуация похожая. Мы связываем такой скачок с упрощенным получением виз в азиатские страны по сравнению с европейскими", – комментирует директор по маркетингу Tripster Артем Гурьянов. Самый популярный город в Китае – Пекин: здесь путешественники берут не только обзорные экскурсии, но и посещение тибетских храмов, чайные церемонии и шопинг-туры. В Японии также лидирует столица. Кроме обзорки по Токио, популярностью пользуются поездки к подножию Фудзиямы и знакомство с местными субкультурами.Еще одно направление в Азии, где вырос спрос на экскурсии, – Бали. Здесь спрос увеличился в три раза. Теперь путешественники предпочитают не только пляжный и релакс-отдых, но и познавательный. Поездки на джипах к вулканам, посещение плантаций кофе и риса, индуистских храмов, а также традиции и обряды интересуют туристов все больше.
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
китай
япония
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/50/1559885040_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_9a2d92fefbb4b713a50fe48d1f8585c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, китай, япония, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Япония, Индонезия
Россияне стали чаще ездить на экскурсии в Китае, Японии и Индонезии

Спрос на экскурсии в Китае у россиян вырос в 74 раза, в Японии – в восемь раз

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаХрам Неба
Храм Неба - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. В первом полугодии 2023 года спрос на экскурсии в Китае вырос в 74 раза, в Японии – в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает Tripster.

По данным сервиса авторских экскурсий, рост заказов в Стране восходящего солнца стал заметен в ноябре-декабре 2022-го. Поднебесная же заинтересовала путешественников только весной, в апреле 2023 года.

"В первые шесть месяцев прошлого года спрос на экскурсии в Китае был довольно низким – сейчас же, по итогам первого полугодия 2023-го, мы видим значительный рост. В Японии ситуация похожая. Мы связываем такой скачок с упрощенным получением виз в азиатские страны по сравнению с европейскими", – комментирует директор по маркетингу Tripster Артем Гурьянов.

Самый популярный город в Китае – Пекин: здесь путешественники берут не только обзорные экскурсии, но и посещение тибетских храмов, чайные церемонии и шопинг-туры. В Японии также лидирует столица. Кроме обзорки по Токио, популярностью пользуются поездки к подножию Фудзиямы и знакомство с местными субкультурами.

Еще одно направление в Азии, где вырос спрос на экскурсии, – Бали. Здесь спрос увеличился в три раза. Теперь путешественники предпочитают не только пляжный и релакс-отдых, но и познавательный. Поездки на джипах к вулканам, посещение плантаций кофе и риса, индуистских храмов, а также традиции и обряды интересуют туристов все больше.
Люди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
15 августа, 05:07
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайЯпонияИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала