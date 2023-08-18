https://ria.ru/20230818/ekonomika-1890808444.html

Опрос: американцы считают, что Байден сделал ситуацию в экономике хуже

Опрос: американцы считают, что Байден сделал ситуацию в экономике хуже - РИА Новости, 18.08.2023

Опрос: американцы считают, что Байден сделал ситуацию в экономике хуже

Больше половины американцев считают, что экономическая ситуация в США ухудшилась из-за политики администрации президента США Джо Байдена, следует из данных... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:49

2023-08-18T12:49

2023-08-18T12:49

сша

джо байден

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Больше половины американцев считают, что экономическая ситуация в США ухудшилась из-за политики администрации президента США Джо Байдена, следует из данных нового опроса, проведенного для телеканала Fox News. "Двадцать пять процентов считают, что Белый дом улучшил экономику (…) При этом вдвое больше говорят, что он ухудшил ситуацию (52%), и один из пяти говорят, что он не оказал никакого эффекта (22%)", - отмечает Fox News. Восемь из десяти жителей США в целом говорят о плохой ситуации в экономике страны. Недовольство общим положением дел в стране усилилось с начала президентства Байдена: этот показатель достиг 70% опрошенных против 53% в апреле 2021 года, которые были зафиксированы во время опроса по итогам первых 100 дней президентства Байдена. Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена (55%), его экономическую политику (61%), миграционную политику (61%), а также его меры по борьбе с инфляцией (67%). В целом работу Джо Байдена на посту президента не одобряют 58% американцев. Опрос был проведен 11-14 августа консалтинговыми фирмами Beacon Research и Shaw & Company Research, в нем приняли участие 1002 зарегистрированных избирателей в США, статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

https://ria.ru/20230810/tramp-1889375072.html

https://ria.ru/20230817/bayden-1890571995.html

сша

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сша, джо байден