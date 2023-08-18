https://ria.ru/20230818/dtp-1890909005.html

Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже

Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже - РИА Новости, 18.08.2023

Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже

Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже, сообщило главное управление МВД РФ по региону в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:51

2023-08-18T17:51

2023-08-18T17:51

происшествия

воронеж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890908153_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc81579f5e43a92c6b9eb5d0b1d08496.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже, сообщило главное управление МВД РФ по региону в Telegram-канале. Авария произошла в 13.15 мск у дома №31 по улице Дубровина. "По предварительным данным, 62-летний мужчина, управляя автомобилем "Лада Калина", почувствовал себя плохо, не справился с управлением и допустил столкновение с Audi. После этого отечественный автомобиль допустил столкновение с Peugeot Boxer, следовавшим по маршруту №332-Т "Воронеж-Нововоронеж", - говорится в сообщении. По информации полиции, в результате ДТП пассажир Audi и две пассажирки маршрутки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Водителю "Лада Калина" медицинская помощь оказана на месте.

https://ria.ru/20230818/dtp-1890745862.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж