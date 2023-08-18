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Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже - РИА Новости, 18.08.2023
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17:51 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/dtp-1890909005.html
Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже
Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже - РИА Новости, 18.08.2023
Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже
Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже, сообщило главное управление МВД РФ по региону в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:51
2023-08-18T17:51
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже, сообщило главное управление МВД РФ по региону в Telegram-канале. Авария произошла в 13.15 мск у дома №31 по улице Дубровина. "По предварительным данным, 62-летний мужчина, управляя автомобилем "Лада Калина", почувствовал себя плохо, не справился с управлением и допустил столкновение с Audi. После этого отечественный автомобиль допустил столкновение с Peugeot Boxer, следовавшим по маршруту №332-Т "Воронеж-Нововоронеж", - говорится в сообщении. По информации полиции, в результате ДТП пассажир Audi и две пассажирки маршрутки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Водителю "Лада Калина" медицинская помощь оказана на месте.
https://ria.ru/20230818/dtp-1890745862.html
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже

В Воронеже четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и двух машин

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramМесто ДТП на улице Дубровина в Воронеже
Место ДТП на улице Дубровина в Воронеже - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
Место ДТП на улице Дубровина в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже, сообщило главное управление МВД РФ по региону в Telegram-канале.
Авария произошла в 13.15 мск у дома №31 по улице Дубровина.
«
"По предварительным данным, 62-летний мужчина, управляя автомобилем "Лада Калина", почувствовал себя плохо, не справился с управлением и допустил столкновение с Audi. После этого отечественный автомобиль допустил столкновение с Peugeot Boxer, следовавшим по маршруту №332-Т "Воронеж-Нововоронеж", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в результате ДТП пассажир Audi и две пассажирки маршрутки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Водителю "Лада Калина" медицинская помощь оказана на месте.
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