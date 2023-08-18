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Восемь машин столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 18.08.2023
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14:47 18.08.2023 (обновлено: 14:48 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/dtp-1890843724.html
Восемь машин столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону
Восемь машин столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 18.08.2023
Восемь машин столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Азовском районе Ростовской области, движение в сторону Ростова-на-Дону идет по одной полосе, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:47
2023-08-18T14:48
происшествия
авто
азовский район
ростов-на-дону
ростов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Азовском районе Ростовской области, движение в сторону Ростова-на-Дону идет по одной полосе, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. "Сегодня в 13.05 на 1101-м километре + 800 (метров) автодороги М-4 "Дон" в Азовском районе произошло столкновение восьми транспортных средств", - сказал он, уточнив, что по предварительным данным, пострадавших нет. Причиной ДТП, предварительно, стало несоблюдение дистанции. "В настоящее время движение на данном участке в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе", - добавил представитель ведомства.
https://ria.ru/20230818/dtp-1890756117.html
азовский район
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происшествия, авто, азовский район, ростов-на-дону, ростов
Происшествия, Авто, Азовский район, Ростов-на-Дону, Ростов
Восемь машин столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону

Восемь машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСкорая медицинская помощь
Скорая медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Азовском районе Ростовской области, движение в сторону Ростова-на-Дону идет по одной полосе, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
"Сегодня в 13.05 на 1101-м километре + 800 (метров) автодороги М-4 "Дон" в Азовском районе произошло столкновение восьми транспортных средств", - сказал он, уточнив, что по предварительным данным, пострадавших нет.
Причиной ДТП, предварительно, стало несоблюдение дистанции.
"В настоящее время движение на данном участке в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе", - добавил представитель ведомства.
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ПроисшествияАвтоАзовский районРостов-на-ДонуРостов
 
 
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