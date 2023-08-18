https://ria.ru/20230818/dtp-1890759092.html

В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП

В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП - РИА Новости, 18.08.2023

В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП

Трое детей и один взрослый погибли при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:04

2023-08-18T10:04

2023-08-18T12:43

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 18 авг — РИА Новости. Трое детей и один взрослый погибли при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.Авария произошла минувшей ночью на 809-м километре трассы Р-22 "Каспий". Водитель Hyundai, двигавшийся в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN, а затем с грузовиком и Volvo."В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и четырехлетний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу", — говорится в сообщении.Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область