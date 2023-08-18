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В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП - РИА Новости, 18.08.2023
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10:04 18.08.2023 (обновлено: 12:43 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/dtp-1890759092.html
В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП
В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП - РИА Новости, 18.08.2023
В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП
Трое детей и один взрослый погибли при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:04
2023-08-18T12:43
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 18 авг — РИА Новости. Трое детей и один взрослый погибли при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.Авария произошла минувшей ночью на 809-м километре трассы Р-22 "Каспий". Водитель Hyundai, двигавшийся в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN, а затем с грузовиком и Volvo."В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и четырехлетний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу", — говорится в сообщении.Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП

Три ребенка и взрослый погибли в ДТП с фурами под Волгоградом

© ГУ МВД России по Волгоградской областиПоследствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 Каспий в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 18 авг — РИА Новости. Трое детей и один взрослый погибли при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Авария произошла минувшей ночью на 809-м километре трассы Р-22 "Каспий". Водитель Hyundai, двигавшийся в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN, а затем с грузовиком и Volvo.
© ГУ МВД России по Волгоградской области

Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области

Последствия ДТП на 809 км автодороги Р-22 Каспий в Волгоградской области

Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области

© ГУ МВД России по Волгоградской области
1 из 2
© ГУ МВД России по Волгоградской области

Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области

Последствия ДТП на 809 км автодороги Р-22 Каспий в Волгоградской области

Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области

© ГУ МВД России по Волгоградской области
2 из 2

Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области

© ГУ МВД России по Волгоградской области
1 из 2

Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области

© ГУ МВД России по Волгоградской области
2 из 2
"В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и четырехлетний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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ПроисшествияВолгоградская область
 
 
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