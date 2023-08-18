В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП
Три ребенка и взрослый погибли в ДТП с фурами под Волгоградом
© ГУ МВД России по Волгоградской областиПоследствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 18 авг — РИА Новости. Трое детей и один взрослый погибли при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
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© ГУ МВД России по Волгоградской области
Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
2 из 2
Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
1 из 2
Последствия ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
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"В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и четырехлетний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".