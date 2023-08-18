https://ria.ru/20230818/dtp-1890756117.html
Стала известна причина ДТП с автобусом в Красноярском крае
Стала известна причина ДТП с автобусом в Красноярском крае - РИА Новости, 18.08.2023
Стала известна причина ДТП с автобусом в Красноярском крае
Свидетели сообщили, что водитель автобуса, попавшего в дорожную аварию на юге Красноярского края, возможно, был пьян, сообщает краевой главк ГУМВД в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T09:52
2023-08-18T09:52
2023-08-18T09:52
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Свидетели сообщили, что водитель автобуса, попавшего в дорожную аварию на юге Красноярского края, возможно, был пьян, сообщает краевой главк ГУМВД в Telegram-канале. ДТП произошло утром в пятницу на автомобильной дороге Курагино-Черемшанка. По предварительным данным, пострадали семь человек. По данным главка, пассажиров перевозил индивидуальный предприниматель. В районе села Жаровск во время движения водитель автобуса съехал в кювет и врезался в дерево. "Семь пассажиров (все взрослые женщины) прямо сейчас доставляются в медицинское учреждение. Полицейские оказывают всю необходимую помощь и выясняют все обстоятельства случившегося. Со слов свидетелей, находящихся на месте, водитель, предварительно, находится в состоянии опьянения. Он будет освидетельствован", - говорится в релизе. По факту ДТП прокуратура региона организовала проверку. В частности, надзорное ведомство оценит, как перевозчик соблюдал законодательство о допуске автобуса на линию.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Стала известна причина ДТП с автобусом в Красноярском крае
МВД: ДТП с автобусом в Красноярском крае могло произойти из-за пьяного водителя