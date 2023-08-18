https://ria.ru/20230818/dtp-1890745862.html

В Красноярском крае пассажирский автобус попал в ДТП

В Красноярском крае пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 18.08.2023

В Красноярском крае пассажирский автобус попал в ДТП

Семь человек пострадали в дорожной аварии с участием автобуса на юге Красноярского края, сообщает краевой главк ГУ МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:56

2023-08-18T08:56

2023-08-18T08:56

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали в дорожной аварии с участием автобуса на юге Красноярского края, сообщает краевой главк ГУ МВД в Telegram-канале. "На автомобильной дороге Курагино - Черемшанка произошло ДТП с участием автобуса (маршрут следования Жаровск - Курагино). Предварительно, семеро пострадавших", - говорится в сообщении. По данным главка, общее количество пассажиров устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20230817/dtp-1890549127.html

красноярский край

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2023

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происшествия, красноярский край