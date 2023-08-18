https://ria.ru/20230818/dron-1890732806.html

В России испытывают ударный дрон "Сюрприз"

В России испытывают ударный дрон "Сюрприз" - РИА Новости, 18.08.2023

В России испытывают ударный дрон "Сюрприз"

В России в интересах Сухопутных войск испытывают ударный дрон "Сюрприз", который способен нести две мины калибра 82 миллиметра, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T03:37

2023-08-18T03:37

2023-08-18T06:03

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

беспилотники

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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг — РИА Новости. В России в интересах Сухопутных войск испытывают ударный дрон "Сюрприз", который способен нести две мины калибра 82 миллиметра, рассказал РИА Новости руководитель московского представительства предприятия "Робоавиа" Валентин Киселев. "Беспилотник "Сюрприз" имеет довольно приличную полезную нагрузку — две мины калибра 82 миллиметра. В данный момент проводим испытания данного дрона, которые планируем завершить в конце этого года, и уже в следующем году начать его серийное производство и поставки в войска", — сказал он. Собеседник агентства уточнил, что БПЛА создается в интересах Сухопутных войск. Дрон выполнен в виде квадрокоптера, который может складываться и перевозиться в рюкзаке. Масса коптера составляет 24 килограмма, аппарат может поднять максимальную полезную нагрузку в семь килограммов. В "Робоавиа" отметили, что дальность действия дрона в ударном варианте составляет десять километров — на этой дистанции он способен сбросить мины на позиции противника и имеет запас питания, чтобы вернутся на базу. "Однако он может применяться и в качестве барражирующего боеприпаса, если приоритет или цена цели превышают ущерб от потери аппарата. Тогда его дальность в один конец составляет 20 километров", — отметили в компании.По словам Киселева, коптер назвали "Сюрпризом", так как он летает на высоте 400 метров и противнику его не видно и не слышно."То есть снаряд прилетает как бы из ниоткуда", — добавил он. В "Сюрпризе" практически нет металлических элементов — он сделан из карбона и пластика, поэтому засечь его радаром проблематично. Кроме того, "Сюрприз" летает на электродвигателях, поэтому у него практически нет теплового следа. Пропеллеры коптера делаются с загнутыми законцовками, благодаря чему шум дрона гасится. На беспилотнике установлены видеокамера, тепловизор, система коррекции сброса боеприпасов. "Сюрприз" может управляться как с наземной станции управления, так и просто джойстиком.

https://ria.ru/20230818/oruzhie-1890732039.html

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безопасность, технологии, россия, беспилотники